Fiestas de San Mateo
"Héroes contra el fuego": Los bomberos forestales reciben un merecido homenaje en Alcañices
Cada operativo recibió una medalla conmemorativa por el desempeño de su labor en los incendios de agosto en Zamora
El Ayuntamiento de Alcañices, que preside el alcalde David Carrión Galhardo, abría en la noche del viernes las fiestas en honor a San Mateo con un emotivo y merecido homenaje a los bomberos forestales de la comarca y de otras limítrofes en un concurrido acto que tenía lugar en el Auditorio Municipal “Tratado de Alcañices”.
David Carrión Galhardo, alcalde de Alcañices, abría el acto señalando que “Hoy no sólo agradecemos la labor de los bomberos forestales sino celebramos su valentía, porque cada uno de ustedes representa lo mejor de nuestra tierra: compromiso, sacrificio y humanidad”, proyectándose acto seguido un documental con imágenes reales de sus labores de extinción.
Héroes contra el fuego
El Ayuntamiento de Alcañices entregaba una medalla conmemorativa a cada uno de los bomberos forestales que asistieron al acto, bajo el respaldo y el aplauso de los numerosos asistentes que premiaron así a los homenajeados con gratitud como los “Héroes contra el fuego”. Unos hombres y mujeres que en un verano para olvidar se enfrentaron al fuego en medio de las llamas, el humo y el peligro, en unas condiciones extremas para proteger las vidas, los hogares y los ecosistemas. Un reconocimiento público a toda una entrega incansable.
Aliste vivió unos momentos muy complicados principalmente el día 12 de agosto cuando el “incendio de Puercas” obligó a la evacuación de los pueblos de Valer de Aliste, Bercianos, Riofrío, Sesnández y Abejera al dirigirse peligrosamente las llamas hacia sus cascos urbanos. Es digna de destacar la acogida en el Pabellón Cubierto de Alcañices a los vecinos de Valer y Bercianos; así como la acogida en el Auditorio Municipal Leticia Rosino de Tábara a los de Abejera y Sesnández.
Juan García Navarro, periodista de El País (Castilla y León) presentaba en Alcañices su libro “Los rescoldos de la Culebra” (Fuego y muerte en los incendios de Zamora) escrito a raíz de los graves incendios de Losacio y la Sierra de la Culebra en el verano de 2022.
