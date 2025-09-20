Los Diablos, Zangarrones, Cencerrones y Tafarrones conquistan el corazón de la Sierra de la Culebra

Pobladura de Aliste se convirtió por un día en la capital de las ancestrales Obisparras y Antruejos de “La Raya” de España y Portugal, que durante siglos han cultivado sus rituales paganos y religiosos, gracias al exitoso II Encuentro y Exaltación de las Mascaradas de la Provincia de Zamora.

Matrícula de honor para una magnífica organización por parte de la Federación de Asociaciones “Mascaraza” que preside José Javier Sánchez, la cual ha logrado reunir a alrededor de 250 personajes, de 16 de los 18 pueblos agrupados, a la vera de la mítica y mística Sierra de la Culebra donde desde la noche de los tiempos han estado, están y siempre estarán presentes.

Digna de destacar la labor de los vecinos del pueblo anfitrión y de su asociación cultural Aires de Aliste, liderada por Javier Silva Lorenzo, y del patrocino del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora (aporta 30.000 euros al año para el mantenimiento y actividades de Mascaraza), la Fundación Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Mahíde (al que pertenece Pobladura) que preside la alcaldesa Audina Leal Fernández.

Mascaraza ofreció una comida de hermandad y convivencia para los participantes eligiéndose acertadamente para la ocasión uno de los platos más exquisitos e históricos de tierras alistanas, la “arroz a la zamorana”, que durante siglos formó parte de la supervivencia de las familias y los pueblos incluso en los días grandes de bodas antaño propias de diciembre y enero cuando las tareas agroganaderas dejaban tiempo libre para el jolgorio. La cena a base de hornazos típicos alistanos y empanadas se ofreció por cortesía del Ayuntamiento de Mahíde.

El momento álgido de la jornada de exaltación fue, sin lugar a dudas, el multitudinario desfile que congregó a la vez, juntos, que no revueltos, los rituales de los 16 pueblos recorriendo el mismo itinerario que cada 15 de agosto hace la Obisparra de Pobladura desde su recuperación en 2001. De esta manera tanto los amantes de las mascaradas, expertos o profanos en la materia, pudieron presenciar, ver, admirar y comparar las costumbres de los diferentes puntos de la geografía zamorana allá por San Esteban Protomártir (26 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) o Carnaval.

El Zangarrón de Sanzoles (Tierra del Vino), una mascarada que mantiene vivos unos de los rituales más históricos e interesantes, brillaba con luz propia mostrando y demostrando que se tiene bien merecido su afamado prestigio ganado año tras año y el ser la única de las participantes declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

Aliste, Tábara y Alba es la comarca natural zamorana y trasmontana con más mascaradas y también fue la que mostró más variedad con La Obisparra de Pobladura, El Atenazador de San Vicente de la Cabeza y Los Zamarrones y El Caballico de Villarino tras la Sierra (alistanas) y El Tafarrón de Pozuelo, Los Cencerrones de Abejera y El Birria de la Danza del Paloteo de Tábara. Ausencia más que justificada fue la de Los Carucheros de Sesnández al coincidir con la celebración del día grande de las fiestas de la Virgen del Carmen.

Por Sanabria y La Carballeda, presencia activa de La Visparra de Vigo, La Talanqueira de San Martín de Castañeda y La Filandorra de Ferreras de Arriba. El Valle de Valverde estuvo muy bien representado por el El Toro de Morales. Sayago presentaba La Vaca de Almeida y La Vaca Antrueja de Pereruela. Muy concurrida también la presencia de la Tierra del Pan con el Zangarrón de Montamarta, La Vaquilla de Palacios y La Fiera Corrupia de Almendra.

De regreso en La Era, una extensa pradera ubicada en pleno entorno urbano, cada pueblo hizo una representación individual de su mascarada.

Broche de oro folclórico con la actuación del grupo Mayalde de Salamanca creado hace ya 38 años donde Eusebio (de La Maya) y su mujer Pilar (de Aldeatejada), dieron, mezclando vida y arte, una clase magistral de música tradicional junto a sus hijos Laura y Arturo. Magnífica puesta en escena con el encanto especial que da lo cotidiano de los cantares de antaño aderezados con los sonidos de gaitas, sartenes, cucharas, cazuelas, tijeras de esquilar, calderas, badiles, escobas, morteros, regaderas o aceiteras como peculiar base instrumental.