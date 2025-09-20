Declarado un incendio de nivel 1 en Lanseros al pie de la carretera
El foco se localiza en una zona de masa arbolada que ha obligado al despliegue de más de una treintena de medios terrestres y aéreos
E. V.
Más de una treintena de medios actúan en estos momentos para contener un incendio de nivel 1 declarado en el término municipal de Lanseros, perteneciente a Manzanal de los Infantes, en una zona de masa arbolada contigua a la carretera.
Su proximidad a la carretera ZA-9-2659 ha obligado a declarar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, apenas seis minutos después de dar el aviso.
El foco se declaraba a mediodía y rápidamente comenzaban a movilizarme equipos de extinción tanto terrestres como aéreos. En estos momentos hay un total de 33 medios compuestos por seis hidroaviones, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres bulldózer y cuadro brigadas especializadas. En la zona se encuentran además una decena de agentes medioambientales y un técnico.
Por el momento se desconocen las causas del incendio que -según su localización a través de la herramienta de Inforcyl de la Junta de Castilla y León- se ubica a escasa distancia del casco urbano de Lanseros.
