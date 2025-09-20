Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciclista de 40 años, heridos en una colisión con una caravana en la N-631

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado un helicóptero medicalizado

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Un ciclista ha resultado herido como consecuencia de una colisión registrada en la Nacional 631 a la altura de Ferreras de Abajo. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado.

A las 12:24 horas el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía el aviso que advertía de un choque entre una caravana y un ciclista a la altura del kilómetro 31. El cilista, un varón de 40 años, ha resultado herido sin que de momento se conozcan más detalles del alcance.

(AMPLAREMOS LA INFORMACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents