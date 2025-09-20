Un ciclista de 40 años, heridos en una colisión con una caravana en la N-631

Un ciclista ha resultado herido como consecuencia de una colisión registrada en la Nacional 631 a la altura de Ferreras de Abajo. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado.

A las 12:24 horas el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía el aviso que advertía de un choque entre una caravana y un ciclista a la altura del kilómetro 31. El cilista, un varón de 40 años, ha resultado herido sin que de momento se conozcan más detalles del alcance.

(AMPLAREMOS LA INFORMACIÓN)