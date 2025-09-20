Un ciclista de 40 años, heridos en una colisión con una caravana en la N-631
Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado un helicóptero medicalizado
Un ciclista ha resultado herido como consecuencia de una colisión registrada en la Nacional 631 a la altura de Ferreras de Abajo. Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero medicalizado.
A las 12:24 horas el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibía el aviso que advertía de un choque entre una caravana y un ciclista a la altura del kilómetro 31. El cilista, un varón de 40 años, ha resultado herido sin que de momento se conozcan más detalles del alcance.
(AMPLAREMOS LA INFORMACIÓN)
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vecino halla a la mujer desaparecida en Zamora
- Los tomates de Aliste se ganan un lugar de honor en la agroalimentación de 'La Raya
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
- Un pequeño municipio zamorano saca a concurso la gestión de su único bar
- Ocho pequeños empresarios y hosteleros de la Zamora rural reciben ayudas de la Diputación
- Un coche, atravesado durante varios metros por el quitamiedos de la carretera de Almaraz
- Nadie se hace cargo': el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera