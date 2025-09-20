Alcañices remonta el vuelo con 1.108 habitantes de una quincena de países

El Ayuntamiento de Alcañices (Santa Ana, Vivinera y Alcorcillo), municipio más importante a nivel poblacional de los 31 que integran la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, tras tocar fondo en el año 2022 cuando el padrón municipal bajó hasta los 1.024 habitantes, ha logrado plantar cara a la despoblación galopante que sufre todo el medio rural de la provincia de Zamora. Así, ha logrado una espectacular remontada que le permite subir hasta los 1.108 vecinos (más varones que mujeres), situándose justo con los mismos habitantes que tenía hace diez años.

Muestra del fortalecimiento de Alcañices es que, durante el verano, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la población estacional ha rondado las 3.100 personas. En parte, ello se debió al regreso en masa de la mayoría de los emigrantes que un día dejaron su tierra de origen por motivos de trabajo o estudios, y de sus descendientes interesados en los pueblos de sus padres y abuelos. Valga como ejemplo que, además de los empadronados residentes, hay otras 287 personas mayores de 18 años nacidas en Alcañices que residen en países extranjeros.

Por el contrario, es el municipio de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con más inmigrantes, personas empadronadas llegadas desde al menos quince países diferentes (137 en total) dominando la inmigración los portugueses, a los que se han unido otros llegados desde Francia, Reino Unido, Alemania, Rumanía, Marruecos, Senegal, República Dominicana, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Suiza, Argentina o Uruguay.

Alcañices es el único municipio de La Raya de España y Portugal que vuelve a contar entre sus pobladores con más de un centenar de niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años. Pocos padrones pueden presumir como el alcañizano de registrar 78 niños (19 de ellos menores de cinco años).

También es el municipio con más natalidad desde 1996 siendo los años con más nacimientos 1999, 2009 y 2012 con diez bebés en cada año. En cuanto a fallecimientos, el más fatídico fue 1999 con 28 funerales; seguido por los 27 registrados en 2014 y los 26 entierro de 2023. En lo que llevamos de siglo han nacido un total de 146 niños y han fallecido 422 alcañizanos.

Suelo industrial

El Ayuntamiento de Alcañices, cuya Corporación Municipal preside el alcalde David Carrión Galhardo, ha sacado a subasta pública las parcelas sobrantes del polígono industrial del "Alto la Quinta" a un precio de 4.299 euros más el impuesto del valor añadido, lo cual corresponde a un 30% de su valor real de tasación. Un precio "de lo más asequible" para aquellos promotores, empresarios o autónomos dispuestos a instalarse en la Villa para crear riqueza y empleo.

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) comienza a ver hecho realidad un ambicioso proyecto ideado allá por 2003, siendo alcalde Tomás Carrión, y que, tras sufrir diversos avatares, incluida la fallida gestión por parte de Sodeza, se llegó a temer que incluso nunca fuera abrir sus puertas.

La convocatoria va por el buen camino y ha despertado el interés de varios promotores, por lo que se prevé que a lo largo del mes de octubre puedan adjudicarse tres nuevas parcelas entre aquellas empresas interesadas en asentarse en Alcañices: "Estamos recuperándonos a nivel poblacional y vamos a seguir trabajando para potenciar la habilitación y mejora de infraestructuras y servicios públicos; el polígono industrial puede ayudarnos a crear empleo y asentar población", señala el alcalde.

El polígono industrial del "Alto la Quinta" es un área rectangular con 330 metros de longitud y 120 de anchura, que integra en torno a 39.600 metros cuadrados de superficie, incluidas tanto las 18 parcelas y las infraestructuras viarias en un altozano justo al otro lado de la Ribera de Bozas (río Angueira), justo junto a la cual pasaría, de construirse algún día, la ansiada "Variante de Alcañices" de la autovía del Duero (actual Nacional 122).

Estamos subiendo en población y el Polígono Industrial ayudara a crear empleo y fijar residentes. David Carrión Galhardo — Alcalde de Alcañices

Una vez que sean aceptadas las propuestas por parte del Ayuntamiento de Alcañices, los interesados dispondrán de un plazo de diez días naturales para efectuar el ingreso en la cuenta bancaria del Ayuntamiento. El Consistorio ha establecido una fianza en los siguientes términos, dependiendo del plazo de ejecución de la nave industrial por cada promotor: los primeros 18 meses estarán exentos de pago alguno y a partir de ahí se pagará a los 24 meses (250 euros), 36 meses (500), 48 meses (800) y 60 meses (mil euros).

En el caso de que transcurridos los cinco años desde su adjudicación y firma del contrato el adjudicatario no hubiese realizado la construcción proyectada no solo perdería la propiedad de la parcela adjudicada sino también la correspondiente fianza. Lo que se trata es de evitar la especulación: que un promotor se haga con una parcela y luego no la utilice. Para acceder a las parcelas es imprescindible estar dado de alta en el sector servicios, industrial o construcción.

Según se establece en la memoria técnica se trata de parcelas de alrededor de 1.500 metros cuadrados cada una, con una superficie de ocupación máxima de 795 metros y una edificabilidad de 833 metros cuadrados. Se establece como superficie de ocupación y edificabilidad mínima 200 metros cuadrados, siendo de uso exclusivo para suelo industrial, servicios o construcción.

La adjudicación de las ocho primeras parcelas tenía lugar en la pasada primavera por 4.299 euros (más IVA) cada una, mismo precio en el que salen ahora las restantes.

Dos de las parcelas, las más grandes, se las ha reservado el propio Ayuntamiento de Alcañices para uso propio, con vistas a poder cumplir a corto o medio plazo el sueño de instalar un ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en el Polígono Industrial del Alto la Quinta, con acceso directo desde la carretera provincial de "Tres Marras" y en un punto céntrico de la comarca de Aliste para prestar sus servicios a todos los pueblos alistanos. Actualmente la única alternativa es hacer 140 kilómetros de ida y otros 140 de vuelta para pasar la ITV en Morales del Vino.

