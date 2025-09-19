Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores
Un hotel sanabrés ofrece, con urgencia, contrato a jornada completa y dos días de descanso semanal
Zamora es una provincia con muchas joyas por descubrir. Al menos, para todos aquellos visitantes que llegan a este territorio sin muchas expectativas y hacen su viaje de regreso lleno de experiencias y enamorados de los parajes visitados. Para ello, es imprescindible contar con un amplio despliegue hostelero que pueda cubrir las necesidades de todos los turistas que acoge cada año la provincia. En este contexto, uno de los hoteles más conocidos de Sanabria se encuentra en la búsqueda activa de trabajadores ante la urgencia de recuperarse de los problemas causados por los incendios del pasado mes de agosto.
El establecimiento en cuestión es el 'Hotel Gran Casona' de Puebla de Sanabria, que ha lanzado en sus redes sociales un llamamiento para aquellos camareros, cocineros o limpiadores que busquen trabajo. Según explican en el vídeo promocional "algo se está cociendo" en el recinto, lo que apunta a una clara renovación de las actividades realizadas en el mismo. La oferta permitiría a los interesados contar con un contrato a jornada completa (40 horas semanales), con dos días libres a la semana. Para optar a alguno de los puestos que se ofrecen, adjuntan un número de teléfono donde contactar con ellos vía WhatsApp (692 45 18 48).
Naturcyl
La Diputación de Zamora ha inaugurado este viernes el espacio dedicado a la provincia en Naturcyl, la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, que se celebra este fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. El principal atractivo promovido desde el Patronato Provincial de Turismo es la comarca de Sanabria, que ha tomado el protagonismo tras los incendios forestales de este año. Inicialmente, la institución provincial tenía previsto que la temática central de la presencia de Zamora en la feria fuera el eclipse solar del próximo verano y la situación privilegiada que tiene la provincia para verlo, especialmente en su parte norte y la comarca de Benavente y Los Valles.
- Los tomates de Aliste se ganan un lugar de honor en la agroalimentación de 'La Raya
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- Ocho pequeños empresarios y hosteleros de la Zamora rural reciben ayudas de la Diputación
- Un coche, atravesado durante varios metros por el quitamiedos de la carretera de Almaraz
- Nadie se hace cargo': el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera
- Los diez habitantes de San Román de los Infantes ya tienen una carretera reformada
- Casi treinta medios controlan un incendio en un monte de encina en Moral de Sayago
- Incendio en una nave de cerdos de Montamarta