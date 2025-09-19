Una de las zonas más turísticas de Zamora, en busca de trabajadores

Zamora es una provincia con muchas joyas por descubrir. Al menos, para todos aquellos visitantes que llegan a este territorio sin muchas expectativas y hacen su viaje de regreso lleno de experiencias y enamorados de los parajes visitados. Para ello, es imprescindible contar con un amplio despliegue hostelero que pueda cubrir las necesidades de todos los turistas que acoge cada año la provincia. En este contexto, uno de los hoteles más conocidos de Sanabria se encuentra en la búsqueda activa de trabajadores ante la urgencia de recuperarse de los problemas causados por los incendios del pasado mes de agosto.

El establecimiento en cuestión es el 'Hotel Gran Casona' de Puebla de Sanabria, que ha lanzado en sus redes sociales un llamamiento para aquellos camareros, cocineros o limpiadores que busquen trabajo. Según explican en el vídeo promocional "algo se está cociendo" en el recinto, lo que apunta a una clara renovación de las actividades realizadas en el mismo. La oferta permitiría a los interesados contar con un contrato a jornada completa (40 horas semanales), con dos días libres a la semana. Para optar a alguno de los puestos que se ofrecen, adjuntan un número de teléfono donde contactar con ellos vía WhatsApp (692 45 18 48).

Naturcyl

La Diputación de Zamora ha inaugurado este viernes el espacio dedicado a la provincia en Naturcyl, la Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, que se celebra este fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia. El principal atractivo promovido desde el Patronato Provincial de Turismo es la comarca de Sanabria, que ha tomado el protagonismo tras los incendios forestales de este año. Inicialmente, la institución provincial tenía previsto que la temática central de la presencia de Zamora en la feria fuera el eclipse solar del próximo verano y la situación privilegiada que tiene la provincia para verlo, especialmente en su parte norte y la comarca de Benavente y Los Valles.