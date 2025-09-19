El viejo armario que se transformó en biblioteca en un pueblecito de Zamora

Si fuera un cuento, podría tratarse de la historia de un viejo armario condenado al vertedero que de pronto se transforma en una casilla de libros. Sería la historia de un pueblecillo donde sus moradores temporales, los veraneantes que reabren la casa familiar y desempolvan los baúles, de pronto rescatan viejos libros (o no tanto), icónicas colecciones, historias de viajes, aventuras, misterio, amor… incluso algunos de gran éxito comercial (best seller), y los transportan hasta la casilla literaria rebautizada como "prestateca".

Y ese cuento, si lo fuera, relataría cómo el pequeño gesto de reutilizar un viejo armario, limpiarlo, lijarlo, pintarlo, vestirlo con sus tiradores, baldas y ruedas, y llenarlo de libros, empezó a atraer a curiosos que de inicio miraban y pasaban, para después empezar a coger un ejemplar y, tras leerlo u ojearlo, devolverlo a su sitio y hasta colaborar donando más libros.

Y aquella "prestateca" que, a falta de espacios públicos comunes en el pueblo, se instaló en la calle central del pueblo, empezó a atraer como las moscas a niños y niñas que, mucho más espontáneos que los adultos, encontraron en la pequeña biblioteca un nuevo motivo de diversión; una oportunidad para escrutar en aventuras, para buscar a Wally sentados en el poyo de la puerta o bucear en las fascinantes historias que regala la literatura.

Una niña "busca" a Wally en un libro de la "prestateca" de Olmo de la Guareña / Rocío García Flores

Resulta que todo esto no es un cuento. Ha ocurrido este verano en Olmo de la Guareña, el pueblo más pequeño de la comarca y puede que de la propia provincia de Zamora, donde apenas quince vecinos mantienen la vida durante todo el año y en verano recibe a "más de quinientos", muchos de los que tuvieron que partir en busca de oportunidades, y los hijos y nietos de éstos, guardianes de un legado que se resisten a perder.

Cuenta Elisa Alonso, hija del Olmo que cada verano regresa desde Francia al pueblo, que si el intercambio de libros era un éxito en otros lugares, por qué no allí. "Por Facebook preguntamos si alguien tenía una estantería o librería, pero no salió nada". Acabaron yendo al punto limpio, donde encontraron un vetusto armario que se antojaba ideal para la "prestateca".

Y empezó la operación reciclaje; "todo, menos las ruedas, salió del punto limpio y así también hemos conseguido reutilizar y dar una alegría a la dueña del armario, que se puso muy contenta cuando vio que el viejo mueble familiar no terminaría en la basura".

Armario reciclado para la «prestateca» de Olmo de la Guareña / Rocío García Flores

Remozado el cachivache, lo plantaron en la calle con los primeros volúmenes y para sorpresa de sus inspiradores, "desde que pusimos la ‘prestateca’ ha sido un trasiego continuo, especialmente de los niños y niñas que cogían el libro, se sentaban en el parque o a la puerta de casa y cuando acababan, lo devolvían. Ha habido una niña que todos los días pasaba y miraba una página de ‘Dónde está Wally’. Ha sido una alegría para todo el pueblo, como una pequeña Urueña", valora Elisa evocando la villa del libro vallisoletana.

A juzgar por el recibimiento, la "prestateca" quiere tener continuidad. Será en primavera cuando renazca este magnífico proyecto literario y el armario lleno de libros vuelva a salir a la calle. Quién sabe si con más armarios donde los olmeros puedan echar mano de un libro y aportar su pequeño granito con tesorillos como una colección de poesía de Gloria Fuertes que enriquecerá los estantes el próximo año.

