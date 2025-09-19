Transportes avanza en la rehabilitación de los viaductos de Martín Gil y Truchas con una inversión de 8,8 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la renovación integral de dos viaductos históricos de la línea convencional Zamora-A Coruña, a su paso por la provincia zamorana: el viaducto de Martín Gil (481 metros sobre el Embalse de Ricobayo) y el de Truchas (de 273 metros), y en los que se invierten 8,8 millones de euros. Según fuentes del Ministerio, las obras que ejecuta Adif se ajustan al calendario previsto y, en el caso de Martín Gil, ya alcanzan un grado de ejecución del 50%. Con ello, se pondrá en valor estas históricas estructuras de la ingeniería ferroviaria reforzando su viabilidad y capacidad, además de adecuarlas a los estándares del siglo XXI respetando su estructura y elementos originales.

Además, la rehabilitación de ambos viaductos constituye un “nuevo desafío técnico” por su emplazamiento y su entorno, la estructura en curva de uno de ellos y por el "sofisticado" sistema de andamiaje diseñado y desplegado para realizar los trabajos. De esta forma, se suman a las mejoras y la modernización que ya están en marcha en la línea convencional Medina del Campo-Zamora-Orense, donde se destinan 24,8 millones de euros y por la que circulan trenes de viajeros y de mercancías. Según el avance que presentan los trabajos, las labores se centran en la impermeabilización y drenaje del tablero, la ejecución de nueva losa de reparto y renovación integral de la superestructura de vía.

Según han explicado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las obras son actualmente incompatibles con la circulación ferroviaria. Por este motivo, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Puebla de Sanabria y Zamora, con la programación de 128 circulaciones en autobús para facilitar y mantener la movilidad de los viajeros. Desde Zamora, se continuará el viaje en tren hasta Valladolid. Este plan dará también servicio a las estaciones intermedias, con sus horarios habituales: Linarejos-Pedroso, Cabañas de Aliste, Sarracín de Aliste, Abejera, Ferreruela de Tábara y Carbajales de Alba.

En el viaducto de Martín Gil se está ejecutando una rehabilitación integral que, con una inversión de 5,8 millones, comprende la impermeabilización de su tablero (elemento que sostiene la plataforma y la vía), el refuerzo de su sistema de drenaje, el saneo de sus paramentos, la reposición de sillares o la aplicación de inhibidores de corrosión. Considerada una de las estructuras más destacadas de la ingeniería ferroviaria del siglo XX, se construyó en la década de los 40 sobre el embalse de Ricobayo, en el término municipal de Manzanal del Barco, a partir del proyecto del ingeniero Francisco Martín Gil

Al mismo tiempo, el Ministerio, también a través de Adif, avanza en la renovación integral del viaducto sobre el río Truchas (273 metros), con una inversión de algo más de tres millones de euros. Construido también el pasado siglo entre las localidades de Robledo de Sanabria y Puebla de Sanabria, cuenta con planta en curva en sus primeros tramos y recto en el resto. Los trabajos comprenden, entre otras actuaciones, el despliegue de una nueva losa superior de reparto, para optimizar la distribución de cargas y la impermeabilización de toda la plataforma de la vía. Además, está prevista la instalación de un sistema de bombeo de agua de lluvia, el incremento de la cota del carril para contar con mayor lecho de balasto, el refuerzo de cimentación de una de las pilas o la rehabilitación de las bóvedas.

Nueva movilidad

Esta actuación se suma a las que ya están en marcha para modernizar la línea de ferrocarril convencional Medina del Campo-Zamora-Orense, que incluye aumentar su capacidad y fiabilidad con el despliegue de un nuevo tendido de fibra óptica y de equipos de telecomunicaciones para la operativa ferroviarias fijas y móviles por GSM-R (Global System for Mobile Communications Railways, sistema de transmisión por radio con frecuencias exclusivas para el ferrocarril). Además, se añade a otras renovaciones de históricas y emblemáticas estructuras ferroviarias que Adif impulsa en otros puntos de la red y que también suponen la adecuación de relevantes hitos de ingeniería a los actuales parámetros de la operativa ferroviaria.