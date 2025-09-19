Un pequeño municipio zamorano saca a concurso la gestión de su único bar

Zamora es una provincia eminentemente rural, donde los habitantes de pequeños pueblos tienen en el bar uno de sus puntos de encuentro. En ocasiones, este es el único lugar donde juntarse con el resto de vecinos, por lo que la labor social que cumplen estos establecimientos es primordial para que cualquier vestigio de vida no se marche de sus calles. Por esa misma razón, el cierre de un bar puede significar el declive definitivo de zonas cada vez más despobladas. El último municipio en sumarse a esta lista podría ser Cabañas de Sayago, si en menos de dos semanas no se consigue un nuevo regente para el local.

El Ayuntamiento de Cabañas de Sayago publicó esta misma semana en redes sociales un mensaje en el que informaba de "la inesperada comunicación del cierre del bar por parte de la arrendataria" actual, que dejará de prestar este servicio el próximo 30 de septiembre. Ante este imprevisto, desde la alcaldía se han puesto mandos a la obra para que esta historia tenga un final feliz y "se procederá a sacar a licitación" su uso. Según reza el comunicado que se adjuntó en la página de Facebook del municipio, "si hubiera alguna persona interesada, se ruega lo pongan en conocimiento del Ayuntamiento".

En caso contrario, el proceso para encontrar un nuevo hostelero que acompañe los vecinos en el día a día de este municipio sayagués se activará el próximo 29 de septiembre, cuando se sacaría a concurso público el alquiler de dicho inmueble. Una carrera contrarreloj para evitar la desaparición de este espacio de titularidad municipal que tan importante es para poner fin a la soledad y ofrecer a sus vecinos un lugar de reunión. Por el momento, desde el consistorio no han informado sobre posibles interesados para realizar esta labor, por lo que la puerta de este pequeño bar sigue abierta para aquel que quiera hacerse cargo.

Cabañas de Sayago

Cabañas de Sayago es un municipio de 151 habitantes, según los últimos datos del INE publicados a finales de 2024. Se trata de una localidad que se encuentra a caballo entre la Tierra del Vino y la comarca sayaguesa de la que toma nombre, pues se encuentra más cerca de municipios como Corrales del Vino que de Peñausende. Por este mismo motivo y por las características de los terrenos que rodean el pueblo, son conocidos sus productos vinícolas, incluidos en la Denominación de Origen Tierra del Vino, una zona de producción que incluye tanto a municipios zamoranos como de la limítrofe Salamanca.