"Las mascaradas son parte de la historia del medio rural zamorano"

Es una de las personas más involucradas con la recuperación y preservación de las tradiciones. ¿De dónde le viene su arraigo y amor por el folclore?

Cuando naces en el medio rural, y más aún si es en tierras alistanas, desde niño vives las costumbres y tradiciones en el entorno familiar y vecinal como algo tuyo, quizás sin darte cuenta, y te sientes orgulloso de ser de pueblo y poder heredar los valores que te enseñan tus abuelos y tus abuelas, tu padre y tu madre. Personalmente, tengo la suerte de tener ancestros en dos de los pueblos más involucrados en la tradición: mi padre Nicolás es de Valer y mi madre Beatriz de Pobladura. Mi abuelo paterno, Atilano Silva, fue uno de los últimos históricos pastores trashumantes y uno de los grandes protagonistas en 1991 de la película sobre la trashumancia alistana hacia las sierras sanabresas de "Los Churreros de Aliste", de Luis Miguel Domínguez Mencía.

Los jóvenes tienen que emigrar para formarse pero con la falta de oportunidades en el medio rural es difícil volver. ¿Cómo ve el futuro en los pueblos?

Incierto. El sector agroganadero ha sido, es y debería seguir siendo la piedra angular para la supervivencia de todos nuestros pueblos, un oficio, el de agricultor y ganadero, muy digno, pero a la vez muy sacrificado, porque hay que dedicarle las 24 horas del día los 365 días del año. Para nuestros padres no hay domingos ni vacaciones, da igual que llueva, nieve o haga sol, las ovejas o las vacas tiene que salir al campo y comer todos los días. Las nuevas generaciones de alistanos y alistanas nos sentimos muy orgullosos de nuestros orígenes y estamos agradecidos de la labor de nuestros padres que nos ha permitido estudiar. Mi hermana Noelia es maestra y yo trabajo ya fuera, por lo cual cuando se jubilen nuestros padres la tradición ganadera seguramente no seguirá.

¿Cómo surge el movimiento comunitario "Aires de Aliste"?

Pobladura siempre fue un paraíso de la cultura tradicional a la vera de la mítica Sierra de la Culebra y de la frondosa ribera del río Aliste, sin embargo el éxodo rural iniciado en los años sesenta del pasado siglo XX trajo consigo una despoblación que estaba arrastrando en su caída a las costumbres, a los oficios y al folclore. Fue por ello que el 9 de noviembre de 1999 un grupo de vecinos y vecinas se congregaron al calor de la lumbre para analizar la situación y ver la manera de poner freno a la pérdida de valores tradicionales, recuperando, manteniendo y perpetuando las tradiciones heredadas de nuestros antepasados, vividas de niños y que ya comenzaban a languidecer. Allí se plantó la semilla que fructificó como asociación cultural "Aires de Aliste", registrada oficialmente el 28 de enero de 2000, siendo nuestra primera presidenta Manuela Manjón. Ya hemos cumplido nuestros primeros veinticinco años recuperando tradiciones.

Una de las apuestas ha sido crear un grupo de coros y danzas.

El 20 de febrero del año 2000 se creaba el grupo de folclore "Aires de Aliste", que funcionó con intercambios con otros grupos hasta nuestra primera actuación oficial en 2011 en las fiestas de Valer. Actualmente integra a 20 niños, jóvenes y mayores, todos originarios del pueblo, entre músicos y bailadores, que ofrecemos una variedad y calidad artística que cautiva allá donde vamos al son de las gaitas, dulzainas y tamboriles, además, como no, de lucir la indumentaria tradicional alistana. Este año hemos actuado en Mellanes, San Cristóbal, San Justo, San Mamed, Sejas, Pobladura, Mahíde, Villarino de Cebal, San Vitero y San Juan del Rebollar.

Los tiempos cambian; la Obisparra de Pobladura para sobrevivir se vio obligada a cambiar el frío por el calor.

Así es. Pobladura celebraba la Obisparra el día 26 de diciembre, coincidiendo con la festividad de San Esteban Protomártir, una fecha ideal antaño cuando esa era la época con menos labores en el campo y había tiempo para celebrar las mascaradas, hilandares y comedias de corral. El problema llegó con la emigración de los más jóvenes y en 2001 "Aires de Aliste" decidió recuperarla, pero cambiando el invierno por el verano, celebrándose desde entonces cada tarde del 15 de agosto, día grande de las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción.

¿Cuáles son actualmente los pueblos y asociaciones federadas con sus mascaradas?

"Mascaraza" integra 18 pueblos zamoranos con sus correspondientes mascaradas: Zangarrón de Sanzoles; Atenazador de San Vicente de la Cabeza, Obisparra de Pobladura y Zamarrones y Caballico de Villarino tras la Sierra; Cencerrón de Abejera, Birria de la Danza de Paloteo Tabaresa, Carucheros de Sesnández y Tafarron de Pozuelo; Visparra de Vigo y Talanqueira de San Martín de Castañeda; Antruejo de Villanueva de Valrojo y Filandorra de Ferreras de Arriba; Zangarrón de Montamarta, Vaquilla de Palacios y Fiera Corrupia de Almendra; Toro de Carnaval de Morales y La Vaca Antrueja de Pereruela y La Vaca de Ameida. Estarán en Pobladura 16: Sesnández no puede ir porque son su fiestas y tampoco Villanueva.

¿Qué requisitos han de cumplir los pueblos para poder integrarse en "Mascaraza"?

Lo más importantes es mantener una mascarada viva y velar por su preservación cada año en su día. Una vez aprobada su admisión, la asociación tiene que abonar una cuota de entrada de 100 euros y posteriormente tenemos una aportación módica anual de 50 euros. Tanto en la creación como en el mantenimiento de "Mascaraza" ha sido vital la colaboración de la Diputación. En nuestra provincia tenemos contabilizadas 28 mascaradas y nuestro deseo sería integrarlas a todas ellas.

¿Qué supone para Pobladura de Aliste y para sus vecinos acoger el II Encuentro de Mascaradas de la Provincia de Zamora?

Un orgullo, pues además coincide con la conmemoración de los cinco lustros de vida de "Aires de Aliste". Que en nuestro pueblo se den cita en un mismo día las mascaradas de dieciséis pueblos diferentes es un hecho histórico e irrepetible, por lo cual estamos trabajando todos para que sea una jornada inolvidable para todo el mundo. Agradecemos de antemano, desde "Mascaraza" y desde "Aires de Aliste" como organizadores, la colaboración de la Diputación de Zamora, del Ayuntamiento de Mahíde y de la Fundación Caja Rural de Zamora

¿Cuál será el programa de actos y a qué hora darán comienzo?

El mercado de artesanos y productores a las 12 de la mañana con una exhibición de toques de campanas a cargo de la Asociación de Campaneros Zamoranos y actuará un grupo de gaiteros del Consorcio de Fomento Musical. La animación musical se extenderá toda la jornada y habrá puestos de comida y bebida para quienes quieran pasar todo el día en Pobladura. A las 16.00 horas las 16 mascaradas saldrán de La Era y realizarán un desfile por todas las calles del pueblo para regresar al punto de partida donde cada una hará una exhibición individual. Para poner el cierre se contará con un recital del grupo "Mayalde" y a partir de las 23.00 horas con el DJ Segui de Pobladura. Invitamos a todos a disfrutar de nuestras mascaradas.

