Memoria oral y cultural
Un libro descubre costumbres y leyendas en Villaseco del Pan
Escrita por Juan Marcos Marín y Ana Resurrección Pedrón Pino, la obra recoge un valioso compendio de la memoria oral y cultural del municipio,
R. V.
El pueblo de Villaseco del Pan ha acogido la presentación del libro "Diccionario, topónimos, costumbres y leyendas en Villaseco del Pan". Escrita por Juan Marcos Marín y Ana Resurrección Pedrón Pino, la obra recoge un valioso compendio de la memoria oral y cultural del municipio, así como de sus tradiciones y lugares más representativos.
Los autores destacaron la importancia de preservar este patrimonio inmaterial para las generaciones futuras, en un trabajo que combina investigación documental y testimonios locales. La presentación del libro reunió a un gran número de vecinos e hijos del pueblo, agradecidos con esta publicación que inmortaliza tradiciones y toponimia de Villaseco del Pan.
