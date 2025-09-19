Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Memoria oral y cultural

Un libro descubre costumbres y leyendas en Villaseco del Pan

Escrita por Juan Marcos Marín y Ana Resurrección Pedrón Pino, la obra recoge un valioso compendio de la memoria oral y cultural del municipio,

R. V.

El pueblo de Villaseco del Pan ha acogido la presentación del libro "Diccionario, topónimos, costumbres y leyendas en Villaseco del Pan". Escrita por Juan Marcos Marín y Ana Resurrección Pedrón Pino, la obra recoge un valioso compendio de la memoria oral y cultural del municipio, así como de sus tradiciones y lugares más representativos.

Los autores destacaron la importancia de preservar este patrimonio inmaterial para las generaciones futuras, en un trabajo que combina investigación documental y testimonios locales. La presentación del libro reunió a un gran número de vecinos e hijos del pueblo, agradecidos con esta publicación que inmortaliza tradiciones y toponimia de Villaseco del Pan.

