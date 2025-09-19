La excavación arqueológica en castros de La Culebra arroja abundante material cerámico

La excavación arqueológica del yacimiento de Ferreras de Arriba y Villanueva de Valrojo, en la Sierra de la Culebra, ha proporcionado abundante material cerámico que será analizado en los próximos meses. El arqueólogo Román Rodríguez, que ha dirigido la excavación con alumnos de las universidades de Santiago de Compostela, Zaragoza, Complutense de Madrid y Autónoma de Madrid; daba por concluida esta campaña en esta primera quincena de septiembre.

Las excavaciones comenzaron a mediados de agosto en el castro de Peña Quebrada de Sarracín de Aliste. Ambos yacimientos están incluidos en la Sierra de la Culebra y los trabajos se han llevado a cabo tras las prospecciones de 2022 después de los incendios de la Sierra que dejaron al descubierto el rico patrimonio castreño de este territorio. En los dos yacimientos se han invertido tres semanas, respectivamente, de trabajo.

En el Castro de Ferreras y Villanueva se actuó en dos sectores. Emergieron abundantes materiales cerámicos procedentes del sector 2 donde se constata una construcción tipo tumular.

Estudiantes universitarios durante las excavaciones en yacimientos de la Culebra. | A. S.

El análisis y datación de esta cerámica hecha a mano permitirá aproximar su datación. La morfología de los fragmentos hallados a priori pueden ser de la I y II Edad del Hierro, donde el barro se trabajaba a mano ya que el uso del torno es posterior.

Los fragmentos presentan un buen estado de conservación y aunque se parte de pobladores astures, Román Rodríguez no descarta ocupación romana o posterior. Todo dependerá del análisis de los fragmentos.

En el yacimiento de Peña Quebrada no se halló cerámica en principio, pero sí vestigios de estructuras posiblemente ocupadas por los primitivos pobladores. En este caso, los trabajos comenzaron en la puerta principal de acceso que conduce a una paso dentro del castro de entre 9 y 10 metros de longitud y una anchura de 2 metros aproximadamente, además de la presencia de alguna estructura habitacional.

