ÚLTIMA HORA
Se busca a una mujer desaparecida en Zamora
Se solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero
A. A.
Se busca a una mujer desaparecida en la provincia de Zamora. La mujer, de complexión delgada y pelo corto canoso, con gafas, ha desaparecido en San Juan del Rebollar. Se llama Ana y se solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ampliará esta información en unos minutos
