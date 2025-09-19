Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se busca a una mujer desaparecida en Zamora

Se solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero

Desaparecida en Zamora. / Cedida

Se busca a una mujer desaparecida en la provincia de Zamora. La mujer, de complexión delgada y pelo corto canoso, con gafas, ha desaparecido en San Juan del Rebollar. Se llama Ana y se solicita la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

