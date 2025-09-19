Asaltan una parcela familiar para robar una galga a plena luz del día en Manganeses de la Lampreana

La Guardia Civil ha iniciado las pesquisas para tratar de dar con los presuntos responsables de un delito de allanamiento de morada y robo de una galga en Manganeses de la Lampreana. El asalto se produjo a plena luz del día y pese a la cercanía al domicilio familiar en el que residen los propietarios, con un niño pequeño.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves a las 17.48 horas, momentos que han quedado retratados por la cámara de vigilancia "que no capta vídeo, pero sí imágenes". Fue el padre de uno de los afectados quien vio un vehículo huir a toda velocidad del lugar –si bien la matrícula no era visible–, dejando como constancia la puerta de una de las perreras abierta.

De los tres galgos que permanecían en las instalaciones, únicamente sustrajeron el ejemplar más joven -de 3 años y que responde al nombre de Pande- y con la que guardan un estrecho vínculo. Mejor suerte corrieron Bimba y Mora, a las que los ladrones desecharon probablemente por no ser visiblemente aptas para la cría, competición o caza por su edad.

Denuncian E.C.H. e I.B.S. que la galga "no tiene más precio ni categoría" que el "mero disgusto" por la pérdida física y sentimental, a lo que se suma el miedo de que hayan entrado "en nuestra propia casa". De hecho, para acceder a la parcela familiar, los ladrones tuvieron que atravesar otros dos terrenos más levantando e, incluso, cortando las alambradas de separación.

Con todo, aclaran que no se trata de un animal "de competición ni para emparejarlo". Las imágenes de la sustracción ya han corrido por las redes sociales y la Guardia Civil avanza en la investigación tras personarse en el lugar de los hechos y proceder a formular la pertinente denuncia.

Las capturas ofrecidas por la cámara de seguridad permiten distinguir a lo lejos un vehículo blanco, mientras que en el momento del robo se aprecia cómo los ladrones utilizaron guantes y al menos uno de ellos lleva "lo que parece ser un pasamontañas", datos que agravan el temor de la familia.

Aseguran los afectados que las mafias llevan "años rondando Manganeses" y son "muchas las personas del pueblo que han sufrido el robo" de ejemplares. Unos intentos que sufrieron en primera persona, lo que les llevó a construir los actuales cheniles anexos a la casa familiar con el objetivo de ahuyentar a los posibles amigos de lo ajeno. Esta vez no hubo suerte.

