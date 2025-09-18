"Queremos habilitar una línea regular de viajeros entre Zamora y Miranda"

Su historia ha estado unida a España y a Zamora desde la niñez.

Así es. Aprendí portugués y español al mismo tiempo, porque aquí, en esta zona de la Raya, siempre tuvimos la costumbre de ver la Televisión Española. En mi familia siempre predominó el cariño y tuve una relación muy cercana con mi abuela materna, quien desempeñó un papel esencial en mi vida: ese ambiente familiar hizo que más tarde regresara a mi tierra. Me licencié en Derecho en la Universidad, hice prácticas en Oporto y volví. Ejercí la abogacía poco tiempo. Trabajar en el registro civil de Vimioso me permitió estar al servicio de las personas: una experiencia muy enriquecedora. Surgió la oportunidad de ir al Servicio de Hacienda de Miranda y la aproveché y allí estuve 21 años, con mucha satisfacción, sirviendo a la causa pública, algo con lo que siempre me sentí identificada.

¿Cómo surgió su entrada en la política?

Siempre he tenido un lema en mi vida: tratar a los demás como me gustaría que trataran a mis padres. En esos 21 años de dedicación a las personas, tuve la oportunidad de conocer al 99% de los habitantes del municipio, lo que me abrió la puerta para ser candidata a la Cámara Municipal de Miranda. No fui yo quien eligió eso, sino que la comisión del Partido Social Demócrata vio en mí una fuerte posibilidad de victoria y de abrazar esta causa, conmigo al frente. No es un proyecto personal, es de equipo. Creo que el momento en que me invitaron y logramos la victoria fue el punto culminante de una vida dedicada a las personas y eso me permitió cumplir un sueño de infancia: vivir en el pueblo y permanecer en mi tierra.

¿Qué actuaciones destacaría de su primera legislatura como alcaldesa?

Apostamos fuerte a nivel cultural con la idea de hacer en Miranda lo que sucede en muchos territorios del país con gran densidad poblacional conscientes que la cultura tiene, cada vez más, un peso económico en el municipio, ya que a través de los eventos culturales se genera una economía circular y por tanto es de suma importancia que valoremos nuestra identidad. Desde el inicio este ejecutivo definió un calendario y hoy en día no somos nosotros quienes buscamos las iniciativas, sino que son ellas las que vienen a nuestro encuentro. El auditorio está muy bien equipado y los espectáculos musicales son un componente que siempre ha existido y hemos tenido la preocupación de añadir valor tanto a la Fiesta de la Bola Doce como a la Feria de los Sabores, apostando por artistas ya consagrados. Esto con el fin de ofrecer a quienes viven aquí y a quienes nos visitan una amplia oferta cultural en sus diversas expresiones.

Promocionar la tierra y crear empleo entre los proyectos de futuro

Estamos ilusionados con que el museo abra sus puertas: una oferta importantísima. Todo lo que se expondrá en él ha sido completamente renovado y adaptado a esta era moderna, con varias componentes electrónicas, sin dejar de ser el Museo de la Tierra de Miranda, mostrando nuestro territorio. En proyectos futuros están comenzando ahora las obras del hotel Vila Galé que generará dinamismo en la economía local con una fuerte de creación de empleo: cuarenta puestos de trabajo directos no son algo menor en un territorio como el nuestro, son muy valiosos. El nuevo centro de la ITV, cuanto se finalice el proceso y haya una empresa adjudicataria, generará empleo, impulsando la evolución económica. Aquí sabemos cómo hacer que las cosas sucedan y sucede: tenemos apuestas culturales y estos nuevos proyectos que seguiremos fomentando.

Miranda do Douro es una ciudad y un concelho ligado históricamente a Aliste y a Zamora. ¿Qué vínculos os unen con el otro lado de la Raya?

El hecho de ser territorios rayanos es muy unificador y creo que debemos apostar cada vez más por esa marca dando continuidad a todo lo que hemos venido haciendo y a ese vínculo histórico. Cuando exaltamos la Capa de Honras y las observamos, las nuestras y las de Aliste, hay una identidad cultural que se percibe visualmente. Es algo que nos hace entender que estos pueblos, a pesar de que durante años existió una línea fronteriza más marcada, ya compartían una identidad común. La época del contrabando acercó mucho a nuestras gentes; se crearon lazos muy estrechos, incluso hubo matrimonios entre personas de un lado y del otro. Fueron relaciones que se mantuvieron y se fomentaron a lo largo de décadas e incluso de siglos.

Los zamoranos y mirandeses somos hermanos: atrás quedaron las antiguas disputas por el territorio

Usted siempre se ha mostrado partidaria de la colaboración y promoción conjunta de valores con Aliste y con Zamora. ¿Cuáles cree que serían las pautas a seguir?

Hoy en día queremos cada vez más esa cercanía. Hay un momento muy bonito que tiene lugar cada año aquí en Miranda: la firma de las Actas de la Frontera, en la que todos los alcaldes de esta zona fronteriza vienen a firmar que los hitos de la frontera están en su lugar. Se trata de un acto formal, ya que sabemos que la frontera hoy en día no existe de la misma forma, porque hay una relación muy cercana. Los proyectos Interreg en los que Miranda es socia y que abarcan varios territorios a ambos lados de la frontera también ayudan a fomentar estas asociaciones y a promover los territorios: en el fondo, eso es lo que necesitamos. Las directrices futuras se centran en la promoción conjunta de los territorios, lo que conduce, naturalmente, a una relación cercana y siempre con la perspectiva de futuros trabajos en común.

¿Qué destacaría de las gentes de uno y otro lado de la Raya: mirandeses y zamoranos?

Vamos a Zamora para tener un poco de movimiento y hasta resulta curioso porque siempre he sentido en Zamora como mi segundo hogar. Tiene que ver con la forma en que fuimos aprendiendo el castellano, hablándolo con fluidez y sintiéndolo totalmente natural para nosotros. Vamos allí y nos sentimos como en casa. También vemos a los españoles y su satisfacción cuando vienen aquí. Hoy en día ya no vienen solo con la perspectiva de comprar en las tiendas, aunque también lo hagan, sino que vienen a disfrutar del día aquí, de esta paz. Estoy segura de que vienen buscando esa conexión y que sienten lo mismo que sentimos nosotros cuando vamos a Zamora. Eso solo es posible porque se han creado esos lazos. Es vital que interioricemos que esta marca de los territorios de la Raya debe afirmarse y que tiene mucho que ofrecer en el futuro.

Durante todo el año es una tradición irse a pasar el día en Miranda los españoles y a Zamora los portugueses. ¿Qué ofrece la ciudad a los zamoranos?

Las personas que vienen aquí se encuentran un pueblo que tiene una identidad única, capaz de reunir elementos distintos, ricos y transformadores, como la lengua mirandesa: no hay ningún otro pueblo en el mundo que tenga esta lengua y por eso queremos que despierte cada vez más curiosidad entre los turistas. Los Pauliteiros de Miranda son una marca identitaria, hay muchas danzas con palos en Europa, pero con nuestras características, solo existen aquí. El Niño Jesús de la Cartolinha genera un flujo continuo de visitas a la catedral y además tenemos paisajes únicos, miradores y nuestra gente que tan bien acoge, nuestros mayores llenos de sabiduría, experiencia e historias o las fiestas del solsticio de invierno que desde que asumimos el ejecutivo hemos promovido con fuerza como identidad muy potente que nos define. Hay una gran riqueza cultural en esas celebraciones con ambiente navideño y las Fogueiras do Galo, una tradición muy arraigada en Miranda y en casi todas nuestras aldeas. El Festival Geada se consolidó en los últimos años, como uno de los grandes festivales de invierno del país y atrae a miles de personas al territorio.

Helena Barril junto al Monumento al Pueblo Mirandés. / Ch. S.

Un intercambio real durante los 365 días del año

Nuestro turismo no es estacional porque contamos con una enorme capacidad de respuesta por parte de los hoteles, alojamientos locales y casas de turismo rural. Claro que aún queda mucho por hacer, pero hay jóvenes que están regresando y que miran los negocios locales con una perspectiva de futuro. Eso es muy prometedor para quien asume la presidencia de una Cámara Municipal, comenzar a ver que también hay jóvenes que estaban en el extranjero, muchos de ellos incluso nacidos allí que están regresando a nuestro territorio en busca de una vida más tranquila, creando sus propias oportunidades de negocio. Y eso, naturalmente, acaba generando nuevas ofertas en el municipio.

Estamos en una tierra rica a nivel gastronómico con unos productos que son manjares.

Nuestra gastronomía se basa en gran medida en nuestras razas autóctonas, la ovina Churra Galega Mirandesa y bovina Mirandesa, que dan origen a platos de excelencia. Uno de los más emblemáticos es la Posta a la Mirandesa, una carne jugosa y tierna, asada en su punto, que es todo un emblema de nuestra mesa. El cordero de Churra Galega Mirandesa, al horno, es un plato tradicional que encanta a los visitantes. La bola doce mirandesa es un dulce típico que tiene su propia feria en Pascua y no podemos olvidar el Festival de Sabores Mirandeses en febrero donde promovemos los embutidos, alheiras, repostería tradicional y artesanía local. Aunque no sea un producto propio de nuestra tierra, el bacalao es una delicia muy solicitada, por nuestros vecinos españoles que vienen expresamente para degustarlo. Miranda do Douro es, de hecho, un destino gastronómico irresistible, donde cada comida cuenta una historia y refuerza los lazos entre culturas.

¿Tenéis en mente algún proyecto o iniciativa transfronteiza conjunta con Zamora?

Siempre tenemos en mente hacer algo y desarrollar las relaciones: en Interreg hay proyectos integradores. El Encuentro de las Capas Ibéricas fue extraordinario viniendo capas de toda España y pudimos comprobar la capacidad que tenemos para trabajar conjuntamente y eso es beneficioso para todos. Ejemplo de cooperación es el proyecto transfronterizo Iberlobo on Bike del Interreg Poctep en el que está Miranda junto con los municipios de Bragança, Vimioso y la provincia de Zamora, con unos 921 mil euros, para desarrollar el cicloturismo sostenible rayano creando una red de rutas por carretera y montaña promoviendo nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico y contribuyendo al desarrollo económico y turístico. Además, queremos crear un sendero entre los cortados del Duero. En España es más sencillo, no requieren mucha intervención; nosotros estamos a la espera de una autorización y de presentar una candidatura para construir los senderos a lo largo de los acantilados desde Aldeia Nova hasta Picote.

¿Cómo estamos en transportes y comunicaciones?

Una cosa que las personas nos transmiten con frecuencia es que echan mucho de menos la falta de un autobús regular entre Zamora y Miranda. Tenemos que evaluar y trabajar en eso, para que las personas puedan venir, disfrutar del día en nuestras tierras y regresar con facilidad. Con el tiempo, incluso a nivel de las cumbres ibéricas, las cosas se van tratando, pero a veces tenemos la sensación de que no se reflejan sobre el terreno, que no se concretan en la práctica. Las cosas llevan su tiempo, más del que desearíamos.

¿Cómo están las relaciones institucionales con la Diputación de Zamora y los ayuntamientos estamos alistanos y sayagueses?

La relación con la Diputación de Zamora es muy buena: siempre tenemos las puertas abiertas y para ellos es igual siempre estamos disponibles. Es muy importante saber que al otro lado tenemos a los interlocutores adecuados para poder llegar más lejos. Eso es muy positivo y lo siento en las relaciones que tenemos con los alcaldes alistanos y sayagueses de los territorios de la raya como Alcañices, Fonfría y Trabazos. Sentimos la satisfacción de la cercanía. Estas relaciones institucionales son importantes, porque sabemos que cuando llega el momento, nosotros estamos presentes, y ellos también. Eso solo es posible gracias a relaciones muy estrechas y a una honestidad total. La época de las disputas por el territorio y esas cuestiones quedó atrás hace muchos años. Nos ayudaron a reafirmarnos a nosotros como portugueses y a vosotros como españoles, pero sobre todo, como pueblos amigos y cercanos. Cuando decimos que son "nuestros hermanos", de hecho, lo sentimos cada vez más.

Suscríbete para seguir leyendo