Pilar, una maestra de cuento, presenta su primer libro infantil en Villaralbo

En una tarde de la era de confinamiento, Pilar descansaba en el sofá viendo un documental de pingüinos en La 2. En un estado de duermevela, la maestra zamorana quedó fascinada por las peculiaridades de estas aves marinas. Tanto que constituyeron su inspiración —junto a sus alumnos— para escribir el comienzo de una historia que ahora ve la luz.

Pilar Muñoz Martín, maestra rural jubilada con 35 años de experiencia, presenta este viernes 19 de septiembre en la Biblioteca Miguel de Cervantes de Villaralbo ‘Las vacaciones’ (Ediciones Apuleyo), el primer título de una serie de cuentos infantiles escritos desde la pandemia y revisados durante su jubilación.

«En los meses que estuvimos confinados, los maestros teníamos que seguir dando clases, pero de forma online. Y en el Colegio Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo pensamos que después de estar encerrados sería bueno hacer un festival de fin de curso, aunque fuera de forma telemática, y yo pensé en crear una historia pensando en los pingüinos y en mis alumnos», explica.

Los pingüinos son los protagonistas de la colección de cuentos infantiles de Pilar Muñoz Martín. / Cedida

Pilar ya tiene una docena de cuentos escritos

Dicho y hecho, Pilar comenzó a construir los personajes inspirándose en las curiosas aves palmípedas y en sus trece pequeños estudiantes, a quienes rebautizó como doña Enriqueta, don Sixto, doña Cata o doña Chelo. Cada alumno recibió su guion y leyó su parte de texto frente a la cámara para una puesta en escena virtual. El resultado fue tan positivo que se repitió al año siguiente con otra historia diferente, pero escrita también por esta maestra rural que siempre ha ejercido la docencia en pueblos de Aliste, Benavente y, en su última etapa, en Villaralbo.

Las historias quedaron guardadas en una carpeta del ordenador. Pero lejos de dormir el sueño de los justos, el 31 de diciembre de 2023 Pilar se jubiló y el merecido retiro le brindó tiempo. Tiempo para pasear, para leer y para reencontrarse con sus textos. «Un día me metí en el ordenador a borrar documentos y carpetas que ya no necesitaba y aparecieron los cuentos», recuerda. Los volvió a leer y volvió a escribir. Las ideas brotaron de nuevo y creó más relatos.

Portada de 'Las vacaciones', el primer cuento infantil de Pilar Muñoz Martín. / Ilustraciones de Lina Molina

Una ingeniosa colección protagonizada por pingüinos

Más adelante, el azar, el algoritmo o la magia de internet hicieron que Pilar se topara con un anuncio buceando por la red: «¿Tienes un cuento? Muéstranoslo y lo valoramos». El sello editorial Apuleyo buscaba nuevos autores y Pilar tenía una docena de creaciones. «Mandé los cuentos y me dijeron que tenían entidad suficiente como para publicarlos uno a uno, no en un libro todos juntos como yo pensaba», recuerda.

Así las cosas, ‘Las vacaciones’ es el título del primer cuento protagonizado por unos simpáticos pingüinos que desean planificar sus vacaciones de verano en la agencia de viajes de don Ares. Valores como el compañerismo, la amistad, la protección del medioambiente o el respeto a los animales, además de conceptos básicos de Educación Primaria, pivotan esta ingeniosa colección novel que gira en torno a las peripecias de estas aves marinas en una inquieta comunidad de vecinos.

La maestra jubilada y escritora Pilar Muñoz Martín. / A. A.

Puntos de venta y presentación

Por el momento, el cuento se puede adquirir en la librería Laumar ubicada en Morales del Vino; en Octubre, Arial, Ler y Mis cuentos infantiles en Zamora capital; y también de forma online.

La presentación del cuento en Villaralbo comenzará este viernes a las 17.00 horas. Habrá cuentacuentos y un taller infantil dirigido a niños de entre 3 y 7 años (con la compañía de un adulto). Las inscripciones se pueden realizar por correo a través de la dirección bpm.valbo@gmail.com o por teléfono (980 539 234 y 692 019 913).