Los diez habitantes de San Román de los Infantes ya tienen una carretera reformada

Una inversión de 581.477 euros permite mejorar 4,7 kilómetros de vía y reforzar la seguridad vial en el acceso a San Román de los Infantes, anejo del municipio de Pereruela de Sayago que cuenta con una decena de habitantes censados. La Diputación de Zamora ha finalizado las obras de acondicionamiento de la carretera ZA-L-2210, que conecta la carretera CL-527 con la localidad de San Román de los Infantes

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la diputada delegada del Área de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, el diputado provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro Isidro, el alcalde y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pereruela, David Lagarejos Alonso y Mario Ramos Rivera, respectivamente, y el alcalde pedáneo de esta pequeña localidad, Martín Pérez, visitó la actuación ya ejecutada y recepcionada oficialmente esta misma semana.

Antes de la intervención, el tramo presentaba un firme muy deteriorado, con base de macadam y tratamientos asfálticos superficiales, además de una anchura media inferior a 3,60 metros, lo que dificultaba la circulación. Con las obras acometidas, se ha acondicionado y reforzado un tramo de 4.740 metros de longitud, alcanzando una anchura media de 4,60 metros. Para ampliar la plataforma, se realizaron excavaciones laterales y se rellenaron con hormigón de 20 cm de espesor, garantizando así la estabilidad de la nueva calzada.

Dado el mal estado de la capa de rodadura, se ejecutó un refuerzo integral del firme, con dos capas de mezcla bituminosa en caliente: una primera capa de regularización de 3 centímetros y una segunda capa de rodadura de 4 centímetros con regularizaciones puntuales y correcciones de peraltes. Además, se mejoró la red de drenaje, se limpiaron y ampliaron las cunetas, se ejecutaron pasos salvacunetas y se reforzó la seguridad vial mediante señalización horizontal y vertical, así como la colocación de 772 metros de barrera de seguridad.

Principales actuaciones ejecutadas

- Desbroce y apertura de cunetas

- Saneos de blandones localizados.

-Limpieza y construcción de nuevos elementos de drenaje, incluyendo la ampliación de la tajea de tres vanos en el PK 0+660.

-Ejecución de cunetas revestidas de hormigón.

-Ampliación de plataforma mediante cuñas de hormigón y refuerzo con geocompuesto para evitar fisuras.

-Extensión de capas de mezcla bituminosa en caliente (3 cm + 4 cm).

-Reperfilado y arrope de arcenes.

-Señalización horizontal, vertical y barrera de seguridad.

Inversión

El presupuesto base de licitación, IVA incluido, ascendió a 693.639,12 euros, mientras que el presupuesto de adjudicación se fijó finalmente en 581.477,67 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, destacó que “esta actuación es un ejemplo más del compromiso de la Institución Provincial con la mejora de las comunicaciones en el medio rural, una prioridad que redunda en la cohesión territorial, la seguridad vial y en la calidad de vida de los vecinos de nuestros pueblos, con independencia de que vivan en grandes o en pequeños núcleos de población”.

Asimismo, agradeció la colaboración del ayuntamiento y la labor de los técnicos del Área de Carreteras, que han hecho posible la modernización de esta vía de comunicación fundamental para los vecinos de San Román de los Infantes y su entorno.