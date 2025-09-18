Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un remolque en la A-11 entre Zamora y Coreses

Medios de extinción trabajan en la zona para apagar el fuego del vehículo

Helicóptero contra incendios en una imagen de archivos.

Helicóptero contra incendios en una imagen de archivos. / Cedida

A. A.

Un camión articulado que circulaba por la A-11 en Zamora ha perdido su remolque de aluminio y este ha comenzado a arder entre la capital y Coreses. Medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona para sofocar las llamas. El suceso está provocando retenciones de tráfico.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ampliará esta información en uno minutos

