Arde un remolque en la A-11 entre Zamora y Coreses

Un camión articulado que circulaba por la A-11 en Zamora ha perdido su remolque de aluminio y este ha comenzado a arder entre la capital y Coreses. Medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona para sofocar las llamas. El suceso está provocando retenciones de tráfico.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ampliará esta información en uno minutos