Arde un remolque en la A-11 entre Zamora y Coreses
Medios de extinción trabajan en la zona para apagar el fuego del vehículo
A. A.
Un camión articulado que circulaba por la A-11 en Zamora ha perdido su remolque de aluminio y este ha comenzado a arder entre la capital y Coreses. Medios terrestres y aéreos ya trabajan en la zona para sofocar las llamas. El suceso está provocando retenciones de tráfico.
