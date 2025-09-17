La zamorana Ana Sánchez no se presentará a las próximas elecciones de Castilla y León

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, recalcó hoy que seguirá representando a la población zamorana “hasta el último día” de la legislatura. “Soy consecuente. Lo dije en su momento y lo mantengo. Doy por cerrada mi vinculación al proyecto autonómico pero no al Partido Socialista y, mucho menos, a la representación de los zamoranos, que ejerceré hasta el último día”, insistió.

“En ese sentido, que convoquen las elecciones cuando quieran. Yo creo que el Partido Socialista tiene cantera suficiente para hacer frente a lo que tiene que ser una cita histórica que, después de 40 años de gobiernos de derechas, cuenta con una oportunidad. Por tanto, que convoquen cuando quieran. Los ciudadanos están deseando que se abran esas urnas y poder manifestar su opinión”, añadió, en alusión a las declaraciones realizadas ayer por el secretario autonómico del Partido Popular, Francisco Vázquez, cuando precisó una fecha en marzo para los próximos comicios autonómicos.

“Creo que es la primera cita de un ciclo electoral de muchos y, como militante de base, absolutamente preparada para arrimar el hombro y echar una echar una mano a aquellos compañeros que, efectivamente, sí concurran a las Elecciones autonómicas y devolver a Castilla y León la esperanza de ser una tierra oportunidades y que, por fin, haya un cambio”, subrayó Ana Sánchez, quien hizo estas declaraciones en la sede provincial del PSOE de Zamora, junto con el procurador José Ignacio Martín, quien expuso una proposición no de Ley impulsada desde Zamora y que pretende involucrar a todas las provincias de la Comunidad autónoma en el reconocimiento y la defensa de tradiciones populares como es la de izar, levantar y plantar el mayo, la viga o el pino de San Juan”.