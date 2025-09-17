Quejas
Vecinos de Lobeznos urgen obras en el cementerio
Piden al Obispado de Astorga la reparación del muro ante el riesgo de que afecte a las tumbas
Una familia de Lobeznos reclama al Obispado de Astorga la urgente reparación del muro del cementerio, ante el riesgo de afectar a las tumbas colindantes con la pared. Una de las personas que ha enviado cartas a la Diócesis, Domingo Rodríguez, reconocía su malestar por el retraso en acometer las obras tras el compromiso de reparar la tapia, caída sobre la vía pública.
Varios metros de muro se derrumbaron hace más de dos años, abriendo una brecha en la pared y el terreno, dejando parcialmente al descubierto las tumbas. El temor de Domingo es que el terreno vaya cediendo dejando al descubierto los restos de sus seres queridos. Pide con urgencia la ejecución de las obras o, de lo contrario, tomará acciones legales contra el Obispado.
