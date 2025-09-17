Reclamación de 790.000 euros al Ayuntamiento de Puebla al no poder ejecutarse la residencia

La empresa propietaria de los terrenos de la residencia de Puebla de Sanabria, Rúa Nova Delta Tres, demanda al Ayuntamiento por una cuantía de 787.166 euros al no poder ejecutar las obras del centro condicionado al desarrollo del Plan Parcial ligado al polígono urbanístico SAU 1-1.

La empresa presentó una demanda civil de resolución del contrato y la devolución de 55.000 euros que pagó al Ayuntamiento en 2006 por los 11.000 metros de suelo municipal. La empresa reclama la suma que desembolsó por la urbanización de los terrenos donde se desarrolló una promoción de vivienda pública de 50 viviendas, de las que se construyó una parte. La cuantía se eleva al reclamar los intereses generados desde 2006, cuando se firmó el convenio.

El Plan Parcial que tenía que desarrollar el municipio y que no realizó incluía la construcción de una rotonda de acceso a la urbanización del barrio de los Gigantes y a los terrenos destinados a la construcción de un centro residencial y de asistencia de la tercera edad.

El Juzgado de primera Instancia número 2 de Pozuelo de Alarcón en procedimiento ordinario 501/2020 dictó sentencia desestimando la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, por incumplimiento de la propia corporación de las condiciones contractuales de modificación del Plan Parcial y el Proyecto de Actuación. La alcaldía presentó esta demanda contra la empresa al no ejecutar la obra de la residencia.

Las modificaciones establecidas en el convenio con la empresa, en 2007, la supresión de una glorieta y la construcción de otra de acceso a los terrenos, la inclusión de la reparcelación en el plan SAU I con una nueva parcela para el servicio de gas para los 34 chalés, la subdivisión de SAU I en dos unidades de actuación y el cambio de titularidad del suelo.

En la dotación de las rotondas, el Plan Parcial contemplaba dos rotondas de las que se ejecutó una y la segunda no se hizo. El incumplimiento del convenio también afectó a la división de los terrenos en cuatro parcelas, su inscripción en el Registro de la Propiedad, aunque en este caso el Juzgado dio la razón al Ayuntamiento al no recibir las obras.

