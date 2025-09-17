Óscar Ramajo pide el restablecimiento de las frecuencias del AVE en Sanabria: "No nos vamos a callar"

El diputado popular criticó con dureza a Óscar Puente durante su intervención en el Congreso de los Diputados, tanto por "la eliminación de las rutas de autobús en el medio rural" como por la supresión de frecuencias del AVE en el medio rural que afecta a la parada zamorana de Otero de Sanabria y a la orensana de A Gudiña. En una clara advertencia de que las movilizaciones seguirán, ha aseguro ante el ministro que "no nos vamos a callar".