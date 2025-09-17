Óscar Ramajo pide el restablecimiento de las frecuencias del AVE en Sanabria: "No nos vamos a callar"

Sanabria sigue en pie de guerra por las frecuencias del AVE que le fueron arrebatadas en la primera mitad de este año y que aún no han recuperado pese a las movilizaciones y peticiones expresas. Tanto las administraciones de la provincia como los propios usuarios han reiterado la necesidad de contar con trenes de alta velocidad que faciliten a los sanabreses acudir a sus puestos de trabajo en Zamora o Madrid y que doten a la comarca de los profesionales que necesita desde otros lugares. El último en alzar la voz ha sido Óscar Ramajo, diputado del PP por Zamora, durante una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.

"El transporte en nuestro país debería de servir para vertebrar territorios", explicaba el parlamentario zamorano, que proseguía su intervención asegurando que "esto no es lo que está haciendo el PSOE de la mano de Óscar Puente". Al ministro vallisoletano le reprochaba su falta de tacto con la que es su comunidad, Castilla y León, con "la eliminación de las rutas de autobús en el medio rural". En su lista de quejas no faltó tampoco el AVE, debido a "la supresión en mi tierra, Zamora, de la parada del AVE en Sanabria" al igual que ha pasado en A Gudiña (Galicia), convirtiendo así este servicio en trenes que "solamente unen grandes ciudades". Para concluir, Ramajo lanzó una advertencia muy directa y reiteró que "no nos vamos a callar".

17.000 firmas en Sanabria

La asociación Criosanabria presentó este lunes otras 2.614 firmas en defensa de las frecuencias de paradas suprimidas en la estación de la comarca el pasado mes de junio. Con las 14.400 recogidas en el portal change.org se elevan a más de 17.000 firmas que se han sumado a la campaña para recuperar las paradas de AV Sanabria en la estación de Otero de Sanabria. En representación de la asociación, Alejandro Fernández García entregó las rúbricas, que se remitieron al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el ministro Óscar Puente.