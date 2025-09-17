La Junta estudia posibles opciones para la residencia de estudiantes de Puebla

La Junta de Castilla y León analizará las "posibles opciones" para determinar el futuro de la residencia de estudiantes dependiente del IES Valverde de Lucerna en Puebla de Sanabria tras "muchos años sin un uso definido" y que "de otra forma se terminarán perdiendo".

Así lo ha confirmado el delegado territorial de la Junta en Zamora, que ha aclarado que "hay que valorar si (la propuesta) va a servir para atraer realmente a estudiantes de la zona", al tiempo que ha recordado que las dependencias requerirían una adaptación a las necesidades modernas.

Si bien desde el centro se ha planteado como un proyecto que permitiría relanzar la Formación Profesional, Fernando Prada precisa que habrá que ver "qué uso darle", si destinarlo a una residencia de estudiantes o a apartamentos "porque no hay posibilidad de construir en Puebla" y el espacio presenta un "potencial enorme".

Por último, Prada ha recordado que "no es lo mismo albergar a personas en una situación de emergencia" que acoger "continuada y periódicamente a estudiantes o residentes".