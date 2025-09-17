El izado del mayo, una tradición que busca su declaración como Bien de Interés Cultural

Los procuradores del grupo parlamentario socialista han presentado una Proposición no de Ley (PNL) ante las Cortes de Castilla y León para erigir el izado del mayo a la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de una costumbre que solo en la provincia de Zamora mantienen viva cerca de 60 localidades.

La PNL más extensa en lo que va de legislatura se presenta con el ánimo de que pueda ser estudiada en profundidad para su posterior debate y votación. El procurador José Ignacio Martín Benito se mostraba esperanzado de que la propuesta sea aprobada "por unanimidad" de la Comisión de Cultura y Turismo en reconocimiento al esfuerzo de las generaciones pasadas, presentes y futuras.

Se trata de una tradición secular, ancestral, ligada en su mayoría a la víspera del último día de abril al 1 de mayo o bien en torno al solsticio de verano. En opinión de Martín Benito, es "de justicia reconocer" esta "afirmación identitaria de sentido de la comunidad" que, si bien se vincula a los jóvenes y quintos, suele contar con la "participación entusiasta y la ayuda de toda la comunidad" a la hora de acudir al monte a talar el árbol y trasportarlo en procesión al pueblo.

Esta iniciativa parte de los procuradores socialistas zamoranos con el ánimo de involucrar al resto de provincias de Castilla y León en las que la costumbre de izar, poner, plantar, pingar o levantar "el mayo" (también conocido como "el pino" o "la viga") también se encuentran presentes. Es el caso de Sariegos en León; Doñinos o Villares de la Reina en Salamanca; Villanueva del Campillo en Ávila; Olmedo e Íscar en Valladolid; Cuéllar en Segovia; Molinos del Duero en Soria; Dueñas en Palencia o en Cabezón de la Sierra perteneciente a la provincia de Burgos.

La costumbre de echar el rastro en el izado de Arcos de la Polvorosa. / M. A. Casquero

En la provincia zamorana, la tradición tiene está muy extendida en localidades como Coreses, Villaralbo, Benegiles, Morales del Vino, Morales de Toro, El Pego, Almeida, Granja de Moreruela, Monfarracinos, Sanzoles, El Pego, Peñausende, Almaraz de Duero, Castrillo de la Guareña, Torres del Carrizal, Pontejos, Fuentesaúco, El Piñero, San Miguel de la Ribera, Ricobayo de Alba, Muelas del Pan, Villaseco del Pan, Pozoantiguo, Arcos de la Polvorosa, Manganeses de la Polvorosa, Santa Cristina de la Polvorosa, Fresno de la Polvorosa, Arrabalde, Alcubilla de Nogales, Burganes de Valverde, Olmillos de Valverde, Brime de Urz, Belver de los Montes, Villalube, Vezdemarbán, Castronuevo de los Arcos, Nuez, Escuadra de Sayago, Coomonte, Maire de Castroponce, Carbajales de Alba, Vegalatrave de Alba, Sesnández, Molezuelas de la Carballeda, Milla de Tera, Cubo de Benavente, Congosta, Molacillos, Cocurrita, Prado, Pontejos, Tábara, Villanueva de Valrojo, Valdefinjas, Villanueva del Campo o Riofrío de Aliste. La merma de quintos que se ha producido como consecuencia del descenso demográfico no implica que falten brazos para levantar el árbol, tarea en la que suelen colaborar otros vecinos.

Durante su presentación acompañado por la vicepresidenta de las Cortes Ana Sánchez, el procurador socialista ha reconocido el esfuerzo empleado en los últimos años a la hora de recuperar esta tradición gracias a las asociaciones culturales o a la iniciativa de los propios quintos. Al tiempo, reconoció la adaptación a los nuevos tiempos que permite que en localidades como Coreses el izado se realice con la ayuda de maquinaria pesada, mientras que en Fuentesaúco se sigue confiando en la fuerza de los vecinos para levantarlo a pulso.

Inmortalizado por Goya y Tirso de Molina

Más allá de su preservación y mantenimiento, esta costumbre cuenta con una férrea memoria oral y una exhaustiva documentación escrita: el lexista Sebastián de Covarrubias ya lo incluyó en su "Tesoro de la Lengua Castellana" en 1611, mientras que Tirso de Molina lo incluyó en su comedia "La Peña de Francia" en 1635.

Un trabajo que también se trasladó a las artes pictóricas como en "La cucaña" (1787) de Francisco de Goya y que han estudiado de forma minuiciosa antropólogos de la talla de Wilhelm Mannhardt, J.G. Frazer o Mircea Elíade.

Símbolo del mundo rural y de las ciudades

Como curiosidad, el izado o plantado del mayo no se circunscribe solo al mundo rural. También se colocaron y se colocan mayos en las ciudades. En prueba de esta afirmación solo hay que ver el cuadro de "El gayumbo" o "El Toro enmaromado" de Goya, con el paisaje urbano al fondo. Valgan como testimonios los de los barrios de Capiscol en Burgos y del Cristo del Mercado en la ciudad de Segovia.