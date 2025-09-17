Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en una nave de cerdos de Montamarta

El fuego no ha afectado ni a la maquinaria ni al ganado que se encontraba en el interior

Incendio en una nave agrícola de Montamarta.

Incendio en una nave agrícola de Montamarta. / Cedida

A. A.

Controlado un incendio declarado en una nave de cerdos de Montamarta. Bomberos de la Diputación de Zamora intervinieron ayer en la extinción de un fuego declarado en una explotación porcina. Los efectivos del Parque de Bomberos Zona Centro de la capital fueron movilizados para controlar las llamas que finalmente no afectaron ni a la estructura ni a la maquinaria del interior ni tampoco al ganado porcino. Agentes de la Guardia Civil también formaron parte del operativo.

Paja afectada por el fuego en Montamarta.

Paja afectada por el fuego en Montamarta. / Cedida

Cabe recordar que la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta por riesgo de incendios forestalesen toda la Comunidad durante los días 17, 18 y 19 de septiembre.

