La venta de camisetas, última novedad en favor de los afectados por los incendios

Por desgracia, Zamora ha sido protagonista un año más de incendios devastadores durante el verano. Pese a que otras provincias y Comunidades Autónomas también se han visto afectadas por los conocidos como 'Grandes Incendios Forestales', la provincia ha sufrido en sus propias carnes la devastación con los declarados en Molezuelas de la Carballeda, Puercas y Porto. Desde el primer momento, la solidaridad ha vuelto a ser una seña de identidad de la población zamorana, que se ha volcado para acoger y socorrer a aquellos que tuvieron que ser desalojados. Unas muestras de apoyo que no cesan y que tienen nuevas protagonistas.

Tal y como se ha difundido en el grupo de WhatsApp 'Ayuda Incendios Zamora', a partir del próximo 29 de septiembre se podrán adquirir unas camisetas en homenaje a todos los afectados y a los medios de extinción que actuaron sobre el terreno. La recaudación se destinará íntegramente a la ayuda a los más damnificados por cualquiera de los incendios ocurridos en la provincia de Zamora durante los últimos meses y tendrán un coste de 12,50 euros. Esta iniciativa se suma al vermú solidario que se celebrará el próximo 5 de octubre en los Jardines del Rey, pues en la misma caseta de la calle Santa Clara donde se recojan las pulseras para el evento se podrán encargar las primeras unidades.

Sobre fondo blanco, el diseño está acompañado de varias ilustraciones realizadas por 'El Rincón de Miguel', dibujante que vive a caballo entre Sanabria y El Bierzo, otra de las regiones más afectadas por el fuego durante la interminable ola de incendios del pasado mes de agosto. Su trabajo cobró especial relevancia durante esas semanas, cuando muchas de sus obras artísticas se viralizaron a través de las redes sociales. Además, bajo sus dibujos, se podrá leer en las camisetas uno de los lemas más repetidos por los vecinos de aquellos pueblos afectados por la tragedia a lo largo y ancho de España: "Solo el pueblo salva al pueblo".

Vermú solidario

Un grupo de cocineros solidarios zamoranos celebrará un vermú solidario para recaudar fondos para los afectados por los fuegos, que tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a partir de las 12:00 horas en los Jardines del Rey - Hotel Don Sancho. El dinero recaudado será donado íntegramente a las personas afectadas por los incendios. El evento contará con rifas, subastas, actividades infantiles y actuaciones. El coste de la entrada es de 10 euros e incluye cinco tapas. La bebida no está incluida en el precio. Además, tal y como se ha informado en las últimas horas, también se pondrán a la venta camisetas solidarias.