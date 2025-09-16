Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora

La orquesta Panorama regresará este martes a la provincia de Zamora. El espectáculo gallego recalará en Pereruela a partir de las once de la noche con entrada gratuita. La actuación se enmarca en las fiestas en honor a Santa Eufemia que comenzaron el pasado jueves y terminarán con Panorama como colofón.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando la orquesta anunció su nueva fecha en Pereruela. Al parecer, esta nueva actuación se debía a la cancelación de la actuación que la orquesta Panorama tenía programada en Ciempozuelos, Madrid. Según fuentes del espectáculo, el Ayuntamiento de la localidad madrileña fue quien ha tomado la decisión de la suspensión. "El motivo que nos dan es que las obras del recinto donde debía celebrarse el evento aún no han finalizado, lo que imposibilita la realización del concierto en la fecha inicialmente acordada", explicaron.

Orquesta Panorama en Pereruela. / Cedida

Así las cosas, tras su suspensión en Ciempozuelos, la orquesta Panorama recalará esta noche en Pereruela y, de este modo, se podrá resarcir de la otra cancelación sufrida en Rabanales a principios de agosto por un fallo en el suministro eléctrico.

Este martes 16 de septiembre, de forma previa a la orquesta Panorama, Pereruela vivirá un pasacalles a cargo de Los Azores, se oficiará la misa en honor a Santa Eufemia y de forma posterior se celebrará un vino español. Por la tarde, a las cinco de la tarde, se rendirá un homenaje a Plácido de las Heras, referente de pelota en Pereruela, antes de la exhibición de pelota vasca. A las seis de la tarde los más pequeños se divertirán con los hinchables y por la noche la diversión correrá a cargo de la orquesta Panorama.