Pedralba dedicará una plaza al padre Usera, fundador de la orden del Amor de Dios

Vecinos, asociación de San Vicente y Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería han rendido homenaje al padre Usera, Jerónimo Mariano Usera y Alarcon, fundador de la orden del Amor de Dios. El reconocimiento se materializaba con descubrimiento de una placa en la fachada de la ermita de Santa Lucia por parte del alcalde Francisco Guerra, y la superiora de la congregación de Puebla, Pilar Cerezal. Esta ermita fue reconstruida entre 1837 y 1840 a petición del padre Usera al ver que los fieles tenían problemas, cuando hacía mal tiempo, para acceder por una pronunciada pendiente hasta la iglesia parroquial.

El homenaje coincidía con la fecha de bautismo de Mariano Usera, el 16 de septiembre, una día después de su nacimiento 16 de septiembre de 1810. Al acto asistieron las tres hermanas de la orden que viven en la congregación de Puebla, Pilar Cerezal como madre superiora, y las hermanas Isabel Monforte y Carmen Argumedo.

El alcalde anunciaba en el trascurso de los actos de la dedicación de una plaza al fundador de la orden, estrechamente vinculado con Sanabria y especialmente con Pedralba, donde ejerció de párroco. El padre Luis Alfredo Carrión, oficiaba la misa pidiendo por las vocaciones y recordando que los sacerdotes tienen ahora “cinco veces más pueblos” que en la época de Usera. Atribuyó toda su obra al “amor” que hace un mundo mejor.

Entre las ofrendas destacar la novena manuscrita por el padre Usera a Santa Eulalia de Pedrazales, donde se quedó a vivir en la casa parroquial tras la exclaustración del convento de San Martín de Castañeda, tras la desamortización de Mendizal.

Sor Pilar relató la vida del padre Usera, nacido en el seno de una familia madrileña culta y piadosa, devota de María, donde desde temprana edad manifestó su deseo de ser fraile. Su padre preparó un viaje por Italia para disuadir su pretensión, pero su vocación era ser fraile.

Entre sus primeros destinos como monje de la Orden del Císter está el monasterio de San Martín de Castañeda, donde la desamortización de los bienes de la iglesia y la disolución de las órdenes religiosas le obligan a exclaustrarse, 1837.

En lugar de volver a su ciudad decide quedarse en la casa parroquial de Pedrazales, y a instancias del Obispado de Astorga, asume las parroquias de Pedralba de la Pradería, Calabor, Rihonor de Castilla, Santa Cruz, Requejo e incluso el desaparecido pueblo de Parada. A caballo o a pie iba a dar misa a estos pueblos sorteando las inclemencias del invierno y del verano.

Con fecha 13 de julio de 1837 aparece su primer documento firmado, un acta de bautismo y otra de matrimonio. El último documento firmado por él es un acta de defunción, 24 de mayo de 1840. Pedralba es entonces un pueblo con 117 habitantes y 46 casas. Se traslada a vivir a la Casa Parroquial de Pedralba, actualmente reconstruida y donde se conserva un pozo hecho por él.

Preocupado por sus feligreses pide a vecinos y autoridades locales reconstruir la iglesia de Santa Lucía en medio del pueblo, más accesible.

La iglesia barroca de San Vicente, situada por encima del pueblo en un altozano, es un contratiempo para que los feligreses acudan a los actos religiosos, misas, novenas, rosario, catequesis. En 1840 regresa a Madrid y renuncia a su cátedra en la Universidad y acepta los destinos que le envían a Guinea, Cuba y Puerto Rico. Vistas las grandes necesidades que hay en la isla de Cuba, recluta a 12 mujeres para el cuidado de enfermos y mayores. Ese es el origen del instituto de Hermanas del Amor de Dios.

