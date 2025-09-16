"Nadie se hace cargo": el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera

"No se acercan a nosotros. ¿Cómo se piensan que vamos a atraparlos?". Es el lamento de José Luis Pascual, uno de los últimos ganaderos de la localidad sayaguesa de Tudera que, desde hace un mes, suma al acecho del lobo la presencia de dos mastines sin dueño que amedrentan a su explotación de ovino. El resultado se anota en forma de bajas con dos reses muertas, otros tantos abortos y una herida por dentelladas en el abdomen.

La incertidumbre y la falta de respuestas es una constante desde que el pasado 15 de agosto estos perros aparecieron en una de las parcelas en las que mantiene a su explotación en régimen de semiextensivo. A sus 62 años, se siente "muy indefenso": "Quedamos pocos y no sé si aguantaremos hasta la jubilación", reconoce.

La unidad especializada del Seprona se personó en la zona una vez se constataron los primeros ataques de los canes al rebaño, si bien "no podían hacer nada porque ya no están autorizados para utilizar dardos tranquilizantes". Asegura que son los compañeros de oficio y los propios vecinos los que, a falta de más ayuda, dan los avisos sobre su localización y cercanía a las cabezas, 350 en total. Con todo, inmovilizarlos resulta imposible.

En el servicio para la recogida y mantenimiento de perros abandonados en los municipios de menos de 5.000 habitantes de la Diputación de Zamora "me llamaron y me dijeron que dónde estaban y que cuando los recogiera les avisara. Solo me falta dárselos comidos y lavados", ironiza. Asegura que las veces que han tratado de arrinconarlos "gruñen y enseñan los dientes", por lo que "no hay forma".

El ganadero ante el portón de entrada que da acceso a la parcela de 80 hectáreas. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

No es el primero que sufre el asedio de estos mastines que, a falta de comprobaciones, supone que carecerán del obligatorio chip localizador. "Van y vienen", la última vez el pasado fin de semana, "corren a las ovejas, las espantan… están muy estresadas". Sobre una parcela de 80 hectáreas, las reses de raza churra y awassi no puras se mantienen inusualmente concentradas hasta el punto de que no se atreven ni a acercarse a la charca. "Tenemos que guiarlas nosotros al menos dos veces al día con el coche", agrega su hija.

El desamparo es supino teniendo en cuenta que las bajas derivadas de estos ataques no se cubren, algo que sí ocurre en el caso del lobo que ha dejado en las últimas semanas más de 25 bajas en otra explotación en Badilla. "¿Quién cubre las pérdidas? Nosotros".

Imagen de las ovejas de raza churra y Awasi concentradas ante el temor del regreso de los mastines. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Reconoce que "se nos está poniendo muy cuesta arriba a los que vamos quedando". Tudera cuenta a día de hoy con apenas un puñado de ganaderos (2 de ovino y 3 de vacuno), siendo José Luis el más joven: "En cinco años no quedaremos ninguno porque tampoco hay quien se quiera hacer cargo". Será el fin a una profesión con la que empezó por su cuenta una vez terminada la mili con 22 años.

La situación lleva a José Luis a replantearse sus últimos años laborales y relegar la producción de carne por el ordeño estabulado en la nave. Lo contrario es "depender de las ansias de unos y otros", de los grajos a los buitres y de los perros a los lobos.

A las administraciones les pide que "se vinieran a los pueblos" antes de legislar, "que se den una vuelta, hablen con la gente y con los que les gusta el campo y que les cuenten todas las costumbres que ahora están prohibidas".

