La Junta comenzará a abonar los anticipos de la PAC a partir del 15 de octubre

El director general de la Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, Ángel Gómez, aseguró hoy en Carrión de los Condes (Palencia) que la administración autonómica comenzará con el abono de los anticipos correspondientes a la campaña 2025 de la PAC en la segunda quincena de octubre. Un pago que representará el 70 por ciento de los importes totales, lo que permitirá dotar de liquidez a las explotaciones.

En el marco de la jornada ‘Tecnología en cereal y forraje’, organizada por la Cooperativa Agraria Regional (CAR) y la Junta Central de Usuarios del Bajo Carrión (JCUBC), Gómez señaló que Castilla y León “es la comunidad que mejor gestiona los anticipos de todo el país, tal y como atestiguan los datos año tras año”.

PAC Post 27

Además, se refirió a la propuesta para la nueva PAC presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio y con la que la Junta ya mostrado su rechazo. El director general explicó que la postura de la Junta está determinada por la declaración institucional consensuada y suscrita con las organizaciones profesionales (OPAs) el pasado mes de mayo, a la que se ha adherido Urcacyl posteriormente, “en la que, tal y como transmitió ayer la consejera al propio ministro, apostamos por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por los agricultores y ganaderos profesionales”.