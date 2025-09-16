Incendio en una tierra entre Benegiles y Torres del Carrizal
Los Bomberos de la Diputación de Zamora han sido movilizados
A. A.
El fuego ha vuelto a dar un susto este martes por la mañana en la provincia de Zamora. Un incendio en una tierra de cultivo situada entre Benegiles y Torres del Carrizal ha movilizado a los bomberos de la Diputación de Zamora. En concreto, han intervenido los efectivos del Parque de Bomberos Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en el Parque de Maquinaria de la institución provincial en la capital zamorana.
