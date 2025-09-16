Fadón contará con reductores de velocidad y se rebajará su altura en Pereruela

La Junta de Castilla y León procederá a instalar reductores de velocidad en la carretera CL-527 a su paso por la localidad de Fadón de Sayago, al tiempo que rebajará la altura de los ya existentes en Pereruela. Son los principales compromisos alcanzados en la reunión entre la Asociación de Empresarios de Sayago con el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, para compartir las principales preocupaciones del colectivo a la hora de impulsar la dinamización de la comarca.

La mejora de las vías terrestres conforma el grueso de las peticiones trasladadas por los empresarios, representados en la figura de su presidente Francisco Rodríguez Estévez. Ha sido en un encuentro que también ha contado con la presencia de la Jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Rosa Alonso, y la jefa del servicio territorial de Fomento en Zamora, Marta Cano.

Uno de los puntos centrales ha sido el exceso de velocidad al paso de cascos urbanos. Es el caso de Fadón, que a día de hoy carece de bandas de frenado, lo que alienta a los vehículos a circular por encima de lo estipulado por este punto aún existiendo una parada del autobús escolar y, con el previsible peligro que supone para los menores dada su proximidad a la vía. De la misma forma, se ha trasladado el compromiso de rebajar los reductores ya instalados a las entradas de Pereruela.

El colectivo solicita a su vez la modernización de varias vías como la ZA-302 entre Bermillo y Fresno, que presenta un "avanzado estado de deterioro" evidenciado por los "numerosos parches", así como de la ZA-320 que enlaza con la ZA-330 y la ZA-306 desde Pueblica de Campeán hasta Carbellino a lo largo de 35,2 kilómetros de recorrido.

Otra de las reivindicaciones para vertebrar la la comarca pasa por implementar una mejor conexión de la CL-527 entre Fermoselle y Portugal. El documento presentado plantea la posibilidad de "conectar con dos iglesias", lo que incrementaría el tráfico en la comarca impulsando "económicamente el polígono de Bermillo" cuyas parcelas han sido puestas recientemente a la venta. Desde el Servicio Territorial han asegurado que darán traslado de sus demandas.

Concentración parcelaria de Bermillo

Por último, Rodríguez trasladaba las peticiones para "agilizar" los trmites relativos a la concentración parcelaria en Bermillo de Sayago y conocer "en qué punto" se encuentran los trabajos. A día de hoy, el proyecto se encuentra pendiente del estudio de Impacto Ambiental.

