Doce influencers, atraídos por el vino de Zamora

Una docena de vinoinfluencers recorre durante estos días la provincia de Zamora. ¿El atractivo? Entre muchos ellos: el vino. Con motivo de la gala de los Vino Influencers Awards 2025, creadores de contenido internacionales se acercan al territorio para descubrir las rutas del vino de Arribes, Toro y Zamora capital y situar a la provincia en el mapa mundial del enoturismo. El evento reconoce la labor de los comunicadores digitales más influyentes del sector vitivinícola y entre ellos figura la zamorana Bea Brina.

"La cita, que reúne cada año a prescriptores, creadores de contenido y profesionales del vino de todo el mundo, servirá de escaparate para mostrar la riqueza enoturística y cultural de la comunidad. Castilla y León se consolida así como referente de experiencias vinculadas al vino, la gastronomía y el patrimonio", explican.

Los influencers proceden de países como Chile, Brasil, Perú y Venezuela, además de ciudades como Barcelona y Cádiz. Durante estos días están conociendo de primera mano los paisajes, bodegas, gastronomía y patrimonio del territorio, con el objetivo de trasladar sus vivencias a miles de seguidores en redes sociales.

Bea Brina. / Cedida

Este es el segundo año consecutivo en el que las Rutas del Vino de la provincia de Zamora participan en el proyecto, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León y el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. "Una colaboración que refuerza la apuesta por la promoción turística sostenible y diferenciada de la provincia, posicionando sus vinos, su gastronomía y su patrimonio cultural como elementos clave para atraer visitantes", destacan desde la gerencia de las rutas.