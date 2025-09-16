La defensa de las paradas de AVE en Sanabria alcanza las 17.000 firmas

La asociación Criosanabria presentó este lunes otras 2.614 firmas en defensa de las frecuencias de paradas suprimidas en la estación de la comarca el pasado mes de junio. Con las 14.400 recogidas en el portal change.org se elevan a más de 17.000 firmas que se han sumado a la campaña para recuperar las paradas de AV Sanabria en la estación de Otero de Sanabria.

En representación de la asociación, Alejandro Fernández García entregó en la Ventanilla Única de las oficinas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, en Puebla, las firmas recogidas este mes de agosto en formato papel. Estas rúbricas se han remitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el controvertido ministro Óscar Puente con sus justificaciones para mantener la supresión de paradas.

Esta nueva campaña de recogida de firmas ha permitido que las personas que no tienen acceso a las redes sociales, la sociedad civil del medio rural, puedan participar del proceso reivindicativo. La supresión de la frecuencia de paradas ha asestado un golpe al desplazamiento de profesionales y funcionarios a sus puestos de trabajo en la comarca. "Dificulta que muchas personas puedan acudir a su puesto de trabajo o al hospital", aseguran.

Soto contradice a Puente

La llamada a la movilización para secundar la protesta en la capital madrileña por la supresión de trenes en Sanabria comienza a tomar fuerza. La cita, prevista para el próximo 27 de septiembre, contará con la presencia de la Alianza UPA-COAG que ha condenado las últimas declaraciones realizadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sede parlamentaria.

Soto abriendo una de las manifestaciones organizadas en Otero y A Gudiña el pasado mes de julio. | A. S.

Para la organización profesional agraria, la comparecencia de Puente en la que hizo alusión directa a la reducción del tráfico ferroviario a su paso por la estación de Otero "evidencia su nula preocupación por las consecuencias directas e indirectas que tal decisión de reducción de servicios supone para los habitantes de los municipios de nuestro medio rural y de la economía de la zona".

Con estas palabras condenaba el delegado comarcal de COAG, José Manuel Soto, la explicación de un Puente que desliga este servicio ferroviario de la lucha contra el fenómeno de la despoblación: "La alta velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada, no cometamos ese error".

Al tiempo, recuerdan que las supresiones de paradas a su paso por Sanabria no solo "dificulta los desplazamientos de los habitantes de la zona y de sus familiares", sino que "desincentiva el turismo emergente en la comarca", contradiciendo así la argumentación exhibida por el ministro de Transportes de que los nuevos horarios "vienen mejor a los turistas y por eso han subido los viajeros de manera exponencial en esta línea".

En esta línea, UPA-COAG añade que el recorte del número de frecuencias "conlleva una mayor precarización en otros servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos", lo que redunda en "una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos".

La Alianza estará presente en la manifestación convocada ante la sede de Renfe en la capital para apoyar el restablecimiento de las frecuencias estipuladas hasta el 31 de mayo de 2025 a su paso por la comarca, un acto que arrancará a las 12 horas en la Avenida Ciudad de Barcelona, 4.

Desde la organización animan la movilización de la ciudadanía recordando que se fletarán autobuses desde diversos puntos de Sanabria. Los interesados en asistir únicamente deberán ponerse en contacto con sus respectivos Ayuntamientos de cara a facilitar las labores de organización.

Suscríbete para seguir leyendo