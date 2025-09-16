Comunicación más directa para mejorar la atención durante los incendios
Cruz Roja Zamora incide en la mayor agilidad y el refuerzo en la coordinación como lecciones tras los fuegos de 2022, al tiempo que apuesta por mantener los simulacros: “Es lo más importante en estos casos”
La superficie afectada se mantiene sin variaciones en las 30.000 hectáreas a la espera de nuevas actualizaciones
El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, apostaba de primera mano por mejorar la comunicación apostando por vías “más directas” que permitan facilitar información “real” durante catástrofes como los recientes incendios que solo durante el pasado mes de agosto obligaron al desalojo de 37 localidades zamoranas.
Los incendios de la Sierra de la Culebra marcaron un antes y un después en la organización y la experiencia labrada en 2022 sirvió para predeterminar los puntos de atención habilitados a lo largo y ancho de la provincia, así como los medios para asegurar el traslado de los vecinos que no disponen de vehículos particulares. Unos contactos y referencias que se han aprovechado de cara a los episodios acaecidos en Puercas, Molezuelas de la Carballeda y Porto.
Durante su intervención, Prada ha insistido en la importancia de valorar si hay actuaciones que puedan mejorarse en circunstancias como los incendios y otras catástrofes que “vamos a ir viviendo sin que nadie nos diga nada”, lamentaba.
La necesidad de apostar por una “comunicación más directa” entre las instituciones y los medios de comunicación conforma una de las vías de mejora de cara al futuro. En este sentido, Prada insistía en la necesidad de reforzar la labor de los canales oficiales para asegurar que “las actualizaciones sobre cómo están sus viviendas y cómo están sus municipios sea la real”.
Desde Cruz Roja, su coordinadora provincial, Silvia Montalvo, reconocía que, una vez cubiertas las necesidades básicas, era la demanda de información la que primaba entre los alojados en los albergues provisionales en una situación “muy estresante” que activa las patologías psicosociales. La red de voluntarios asegura que durante los días de atención permanecieron “continua y regularmente” informados a través de la mesa del Cecopi y de la Guardia Civil como autoridad competente a la hora de ordenar los realojos.
Cruz Roja llegó a movilizar a más de un centenar de trabajadores y voluntarios de la provincia de Zamora y limítrofes así como a nivel nacional dentro de su red de alerta. En el caso de Protección Civil, las agrupaciones de Benavente, Zamora, Alcañices y Villaralbo congregaron a medio centenar de personas de refuerzo para garantizar la atención tanto a los desalojados como a las cuadrillas de extinción de incendios.
La rapidez fue una de las premisas del dispositivo así como la garantía en la prestación de una atención integral desde el agua y la acogida de mascotas a los cuidados diferenciales que aconsejaron el traslado de 38 personas a la Residencia Mixta Los Valles de Benavente y de Camarzana de Tera.
El agradecimiento ha planeado en el balance previo a la reunión, como también en el momento del saludo a los diferentes representantes a los que trasladó su “labor fundamental” y “el reconocimiento de la Junta de Castilla y León a quienes, con su entrega, hicieron posible atender con eficacia a los vecinos en un momento de enorme dificultad”. En concreto, subrayó el papel de los conductores de autobuses que permanecieron en algunos casos “durante toda la noche” atendiendo cualquier posibilidad de desalojo en los pueblos afectados.
La superficie afectada, a la espera de actualización
Durante su intervención, Prada ha confirmado que no se ha actualizado la superficie afectada en los diferentes incendios de la provincia con una estimación inicial de 30.000 hectáreas. Serán los técnicos de Medio Ambiente con sus vuelos de reconocimiento los que actualicen el balance final de superficie afectada.
Sí hay datos de la superficie afectada en el incendio registrado el pasado fin de semana en el término de Moral de Sayago con un total de 20 hectáreas de matorral calcinadas.
