Alcañices acoge el primer encuentro transfronterizo de gigantes y cabezudos

La Villa de Alcañices acogerá el próximo sábado 20 de septiembre, dentro de las fiestas en honor a San Mateo, el I Encuentro Internacional de Gigantes y Cabezudos de España y Portugal como un merecido reconocimiento a Miguel Ángel Alonso Llamas. Ha sido una de las personas que más ha trabajado y luchado por la recuperación de las gigantillas alcañizanas y además fue el principal promotor de los gigantescos "Tratado y Concordia", que representan uno de los hechos más históricos de "La Raya": la firma el día 12 de septiembre de 1297 del Tratado de Alcañices luciendo la indumentaria tradicional alistana.

La iniciativa "Tradición y Cultura en el Camino del Calvario" ofrecerá un espectáculo de calle cargado de tradiciones, colores y folclore ibérico recorriendo Alcañices para el disfrute de los vecinos y foráneos, españoles y portugueses, de niños, jóvenes y mayores, reforzando a buen seguro el intercambio social y cultural tanto entre generaciones como entre pueblos, ya que participaran grupos de diez poblaciones diferentes.

Junto a las gigantillas y cabezudos de Alcañices participarán los grupos de Villaralbo (Terror Romanorum), Corrales del Vino, Camarzana de Tera, Otero de Bodas, Entrala, Mombuey (La Candonga), Villamurriel de Cerrato (León), Zamora (Tradición y Música Popular) y Valladolid por España; y los de Vila Real (Os Trovadores) y Braga (Ida y Vuelta) por Portugal.

Comenzará el desfile en el Camino del Calvario (zona del Centro Comercial Agroturiel) hacia las 20.30 horas, una vez que termine el encierro de vaquillas. El recorrido avanzará por la carretera Rabanales para girar en la plaza Alcalde Tomas Carrión hacia San Andrés, Cuesto y Labradores para regresar de nuevo por la carretera Rabanales al punto de partida. La cena de convivencia y hermandad entre los gigantes y cabezudos participantes tendrá lugar en la plaza Alcalde Tomas Carrión.

Miguel Ángel Llamas durante una de las últimas celebraciones. | CH. S.

El evento está dedicado a Miguel Ángel Alonso Llamas impulsor de la asociación "Gigantillas de Alcañices", un guardia civil jubilado que desde su llegada a la Villa, donde formó su familia, ha llevado el espíritu alcañizano por diferentes lugares. Su esfuerzo incansable ha sido clave para mantener viva la magia de los gigantes y gigantillas. Además, fue concejal en tiempos de Tomás Carrión Carrión y uno de los artífices como teniente de alcalde de la creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil "Villa de Alcañices".

En el encuentro se rendirá homenaje a otras dos figuras esenciales en la preservación y promoción de las gigantillas y cabezudos de Alcañices como José de Oliveira (Guimaraes) y Daniel Ferreira.

José Constantino de Oliveira Martín nació el día 29 de septiembre de 1974 en el barrio de San Lorenzo en Guimaraes (Portugal) donde pasó su infancia y juventud hasta emigrar a España encontrando morada y trabajo en Alcañices donde se convirtió en un alcañizano más hasta fallecer el 31 de enero de 2024. Conocido cariñosamente por el apodo de "Guimaraes" en honor a su pueblo de procedencia fue el uno más de las gigantillas y cabezudos.

Daniel Ferreira Fernández nació en Alcañices el 23 de marzo de 1954 estudiando el bachillerato en el Colegio de los Agustinos de León. Alistado muy joven en el ejército, con veinte años ya era sargento. Tras pasar a la reserva activa en 2008 regresaba a Aliste y fijaba su residencia en Alcañices convirtiéndose en uno de los grandes embajadores de "La Raya" de España y Portugal con su página de facebook "Comarca de Aliste", además de gestionar un blog y tener más de 250 vídeos en YouTube. Su afición por la fotografía le lleva a retratar todos los aconteceres alistanos, entre ellos, los de los gigantes y cabezudos de Alcañices.

El domingo 21 de mayo Alcañices acogerá el XI Mercado Medieval entre las 12.00 y las 20.00 horas con tabernas, artesanía, bufón, talleres infantiles, malabares y zancudos. La organización corre a cargo del Ayuntamiento, con la colaboración de la asociación "Amigos de Alcañices".

Sesnández de Tábara y Muga de Alba celebran sus fiestas

Sesnández de Tábara celebrará durante cuatro días las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen con un amplio y variado programa de actos para todos los gustos y edades. Repique de campañas y desfile de peñas abrirán los festejos el viernes para culminar la jornada con verbena popular con el grupo Dakar y el DJ Marc.

Para el sábado está programada una gran chocolatada, mercado artesanal, degustación de hornazos, concurso de disfraces y bailes nocturnos con la orquesta Woodoo con bingo y sopas de ajo en el descanso. Día grande el domingo con misa y baile vermut con Manaita por la mañana y rosario, folclore con Manteos y Monteras y verbena con La Búsqueda. Fin de fiestas el lunes con cena popular a base de venado y bailes con la orquesta Media Luna.

Muga de Alba iniciará el jueves las fiestas en honor a la Virgen de la Merced con una parrillada popular gratuita. El viernes a las 12.30 horas será la misa y la procesión con la Virgen de la Merced, la charanga Manita amenizará el tardeo y la orquesta Musical Compás la verbena popular. El sábado tendrá lugar la misa por los difuntos y a las 17.00 horas encierro campero, a las 20.30 tardeo rumbero con Mirian Ferreruela y noche de bailes con la orquesta Royal. Cierre de festejos el domingo con alborada, carrera de cintas y actuación del grupo Doña Urraca.

Tábara se vestirá de gala durante el fin de semana para venerar a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. El sábado habrá rosario, novena y discomóvil. El domingo a las 11.00 actuara la asociación de campaneros zamoranos y a las 12.30 se irá a recoger al mayordomo y al cura. A las 13.00 horas misa y procesión en honor a la Virgen del Carmen con el coro A nuestro aire y la danza del paloteo tabaresa. La comida de hermandad tendrá lugar en el Auditorio Municipal Leticia Rosino a base de arroz a la zamorana, pollo con patatas y postre.

