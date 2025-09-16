Pobladura de Aliste anticipa su éxito con 16 mascaradas zamoranas presentes
La localidad acogerá el sábado, 20 de septiembre, la segunda edición tras el éxito de San Vicente de la Cabeza en 2024
Más de una ttreintena de artesanos y productores locales estarán presentes desde las 12 horas
E. V.
La práctica totalidad de las mascaradas de la Federación MascaraZa aseguran el éxito de la cita en Pobladura de Aliste. Un total de 16 asociaciones han confirmado su presencia en el II Encuentro y Exaltación de las Mascaradas de la Provincia que se celebrará este sábado, 20 de septiembre.
La cita, que prevé congregar a cientos de personas, llega tras el encuentro inaugural celebrado en octubre de 2024 en San Vicente de la Cabeza. Un primer paso que festeja ahora su consolidación como la gran cita del patrimonio inmaterial de la provincia.
Las mascaradas presentes de toda la provincia de Zamora son: Los Cencerrones (Abejera); La Vaca Bayona (Almeida de Sayago); La Fiera Corrupia (Almendra del Pan); La Filandorra (Ferreras de Arriba); El Zangarrón (Montamarta); El Toro De Carnaval (Morales De Valverde); La Vaquilla y Los Cencerros (Palacios del Pan); La Obisparra (Pobladura de Aliste); El Tafarrón (Pozuelo); La Talanqueira (San Martín De Castañeda); El Atenazador (San Vicente de la Cabeza); El Zangarrón (Sanzoles); El Paloteo y El Birria (Tábara); La Visparra (Vigo de Sanabria); El Caballico, Los Zamarrones y El Pajarico (Villarino Tras La Sierra) y La Vaca Antrueja (Pereruela).
Su presencia -engrosada con las mascaradas invitadas- contribuirán a dar rienda a esa "magia que las hace únicas", señalan desde MascaraZa.
El programa arrancará al mediodía con la apertura del mercado de artesanos y productores que con más de una treintena de puestos locales. La inauguración contará además con la demostración de toques de campanas a cargo de la Asociación de Campaneros Zamoranos, así como de gaiteros amenizando con su música las calles de la localidad alistana.
Ya a partir de las 16 horas, arrancará el desfile por las calles del pueblo y muestra de cada una de las mascaradas participantes tras finalizar, conociéndolas más a fondo. El Grupo Mayalde pondrá el broche a la clausura de una jornada que cederá el protagonismo al ocio nocturno a cargo de DJ Segui.
Durante toda la jornada habrá puestos de comida y bebida, lo que permitirá a los visitantes disfrutar del evento sin interrupciones y acompañarnos. Además, se habilitará un parking para coches, autobuses y así como caravanas que quieran llegar a la localidad a disfrutar de ese gran desfile.
"El Encuentro y Exaltación de las Mascaradas de Zamora se presenta como un acontecimiento irrepetible en el que los pueblos de la provincia se unirán para compartir y poner en valor un patrimonio que trasciende generaciones", apunta la Federación.
