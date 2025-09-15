La vinculación de Miguel de Unamuno con Fermoselle y Arribes, convertido en ruta turística

El PSOE registró en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a que adopte las medidas necesarias para que el sendero identificado como GR-14, entre la localidad zamorana de Fermoselle y la portuguesa de Barca D´Alva, pase a denominarse ‘Camino de Unamuno’, dotando a este sendero con la señalización y la cartelería pertinente donde se informe sobre la relación que existe entre este sendero con la figura del rector perpetuo de la Universidad de Salamanca.

La propuesta, que defiende la procuradora socialista salmantina Rosa Rubio, demanda a su vez crear y otorgar las partidas económicas suficientes para promocionar dentro de este ‘Camino de Unamuno’ una ruta de senderismo entre los municipios anteriormente mencionados, y que atraviesa la comarca conocida como Las Arribes en Salamanca, lo que “redundará, sin duda alguna, en un nuevo atractivo turístico para esta zona de la provincia, tan necesitada de desarrollo e inversiones, con los consiguientes beneficios tanto sociales como económicos”

La comarca de Las Arribes del Duero está “muy ligada” a la figura y obra de Miguel de Unamuno, recordó la parlamentaria salmantina, “un incansable viajero por la provincia de Salamanca” que visitó varias veces esta zona y donde varios de sus municipios contaron con su presencia, tales como Vilvestre, Masueco y Aldeadávila de la Ribera, y más concretamente, las ruinas del Convento de la Verde en lo que actualmente es el Salto de Aldeadávila, puso como ejemplo.

Visitas que, añadió la procuradora socialista, incorporó a su extensa obra y anotó en su diario de viajes. “Unamuno dejó escrito y publicado todo lo referente a los viajes por estos pueblos y otros de Las Arribes del Duero describiendo los senderos, específicamente los de Mieza y su mirador de La Code, al que se refirió como el más importante de La Ribera”, matizó.

La iniciativa del PSOE pretende poner en marcha la tramitación parlamentaria de una petición elevada a la Consejería de Cultura y Turismo por la Asociación Almiezar, y el objetivo es la promoción y difusión del patrimonio artístico y etnográfico, de la cultura y la tradición de Mieza de la Ribera, “cuyo pasado tan unido y ligado está a la figura de Miguel de Unamuno”.

El sendero GR-14 transcurre por los municipios de Las Arribes salmantinas, “camino que coincide con lo descrito, vivido y que Unamuno recorrió y transitó”, un sendero que unido a otros similares entre Fermoselle y Barca D´Alva supondría una ruta de más de 127 kilómetros que, según Rubio, “adaptada y señalizada podría realizarse distribuida en diez etapas tanto a pie, bicicleta o, incluso, a caballo, constituyendo de esta manera un importante reclamo turístico”.