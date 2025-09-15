UPA-COAG condena la "nula preocupación" de Puente por las consecuencias de la supresión de trenes en Sanabria

La llamada a la movilización para secundar la protesta por la supresión de trenes en Sanabria comienza a tomar fuerza. La cita, prevista para el próximo 27 de septiembre, contará con la presencia de la Alianza UPA-COAG que ha condenado las últimas declaraciones realizadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sede parlamentaria.

Para la organización profesional agraria, la comparecencia de Puente en la que hizo alusión directa a la reducción del tráfico ferroviario a su paso por la estación de Otero "evidencian su nula preocupación por las consecuencias directas e indirectas que tal decisión de reducción de servicios supone para los habitantes de los municipios de nuestro medio rural y de la economía de la zona".

Así se refieren a la aclaración con la que Puente desligaba este servicio ferroviario con la lucha contra la despoblación: "La alta velocidad no es un elemento de vertebración de la España vaciada, no cometamos ese error".

Al tiempo, recuerdan que las supresiones de paradas a su paso por Sanabria no solo "dificulta los desplazamientos de los habitantes de la zona y de sus familiares", sino que "desincentiva el turismo emergente en la comarca", contradiciendo así la argumentación exhibida por el ministro de Transportes de que los nuevos horarios "vienen mejor a los turistas y por eso han subido los viajeros de manera exponencial en esta línea".

Manifestación organizada por la Alianza UPA-COAG para exigir la reposición de frecuencias de paradas de tren en Otero y A Gudiña el pasado mes de julio. / Araceli Saavedra

En esta línea, UPA-COAG añade que el recorte del número de frecuencias "conlleva una mayor precarización en otros servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos", lo que redunda en "una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos".

La Alianza estará presente en la manifestación convocada ante la sede de Renfe en la capital para apoyar el restablecimiento de las frecuencias estipuladas hasta el 31 de mayo de 2025 a su paso por la comarca, un acto que arrancará a las 12 horas en la Avenida Ciudad de Barcelona, 4.

Desde la organización animana la movilización de la ciudadanía recordando que se fletarán autobuses desde diversos puntos de Sanabria. Los interesados en asistir, únicamente deben ponerse en contacto con sus respectivos Ayuntamientos de cara a facilitar las labores de organización.