Nuevo éxito del Festival de Folclore Caolín

Más de 300 personas arroparon la segunda edición del Festival de Folclore Caolín que volvió a reunir en Pereruela a agrupaciones procedentes de Valladolid y Asturias con Los Alfares ejerciendo de anfitrión.

El evento permitió al público presente disfrutar de los bailes tradicionales a cargo del Grupo de Danzas La Ermita de Laguna de Duero y del Grupo de Baile Les Ayalgues d’Ayer de Cabañaquinta. La agrupación local cerró la actuación corroborando un año más el éxito de esta cita.