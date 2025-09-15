Tradiciones
Nuevo éxito del Festival de Folclore Caolín
Más de 300 personas arroparon la segunda edición del encuentro folclórico que reunión a agrpaciones de Zamora, Valladolid y Asturias
E. V.
Pereruela
Más de 300 personas arroparon la segunda edición del Festival de Folclore Caolín que volvió a reunir en Pereruela a agrupaciones procedentes de Valladolid y Asturias con Los Alfares ejerciendo de anfitrión.
El evento permitió al público presente disfrutar de los bailes tradicionales a cargo del Grupo de Danzas La Ermita de Laguna de Duero y del Grupo de Baile Les Ayalgues d’Ayer de Cabañaquinta. La agrupación local cerró la actuación corroborando un año más el éxito de esta cita.
