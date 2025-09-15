Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones

Nuevo éxito del Festival de Folclore Caolín

Más de 300 personas arroparon la segunda edición del encuentro folclórico que reunión a agrpaciones de Zamora, Valladolid y Asturias

Nuevo éxito del Festival de Folclore Caolín | CEDIDA

E. V.

Pereruela

Más de 300 personas arroparon la segunda edición del Festival de Folclore Caolín que volvió a reunir en Pereruela a agrupaciones procedentes de Valladolid y Asturias con Los Alfares ejerciendo de anfitrión.

El evento permitió al público presente disfrutar de los bailes tradicionales a cargo del Grupo de Danzas La Ermita de Laguna de Duero y del Grupo de Baile Les Ayalgues d’Ayer de Cabañaquinta. La agrupación local cerró la actuación corroborando un año más el éxito de esta cita.

