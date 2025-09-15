Ecologistas Zamora denuncia el carácter privatizador de la gestión de los montes

Ecologistas Zamora ha acusado a las administraciones responsables de lanzar "ideas estrambóticas" en lugar de aportar por incrementar los medios de extinción y de apostar por una investigación "seria" de las causas que se esconden tras los últimos incendios forestales en la provincia y el conjunto de Castilla y León.

El colectivo ha presentado un recurso de reposición contra el Decreto 12/2025, de 4 de septiembre, por el que se regula la planificación y ordenación forestal en Castilla y León al considerar que su contenido anula el Plan Forestal de Castilla y León de 2022 (con un presupuesto anual de 184 millones de euros) y redunda en el "carácter privatizador de la gestión de los montes".

Con este mecanismo legal, Ecologistas Zamora presenta nueve alegaciones en las que remarca que las decisiones adoptadas suponen un "duro golpe" para la conservación, protección y mejora de los ecosistemas y hábitats naturales de carácter forestal, así como de la diversidad biológica y del patrimonio genético y paisajístico ligados a los mismos.

Al tiempo, denuncian que este decreto "abre las puertas a la participación de todo tipo de empresas y particulares reduciendo escandalosamente la capacidad de protección".

Zonas quemadas y bosques de robles que se salvaron en el entorno de la Sierra de la Culebra. / Ecologistas Zamora

"En el decreto se habla, textualmente, de extraer ejemplares maduros de los bosques sin atender al más mínimo sentido común, teniendo en cuenta que son los árboles auténticos almacenes de carbono, junto con el suelo que los sostiene, y que son los bosques, por ahora, el único medio eficaz de lucha contra la crisis climática. Liberar millones de toneladas de dióxido de carbono mediante la conversión de los bosques en biomasa, tal y como pretenden diversas empresas que tratan de hacerse con la gestión del monte, es una escandalosa provocación política que requiere una reprobación en las Cortes de Castilla y León", consideran.

En relación al Plan Forestal de Castilla y León, el colectivo medioambiental acusa a la junta de pretender "enterrar definitivamente" una ley "que nunca llegó a cumplirse" reduciendo la inversión en protección en el medio ambiente que se preveía en una inversión media anual por hectárea de 37,58 euros hasta abril de 2029.

Riesgo grave de desertización

Por último, esta asociación advierte sobre el riesgo de desertización de los suelos en las montañas quemadas y la presencia de cenizas en el lago de Sanabria, "un asunto muy grave que podría repercutir en el estado de las aguas durante años", advierten.

Recuerdan que no debería repetirse "el error" de intervenir con maquinaria pesada y suprimir los "paraguas" protectores con talas masivas, como se hizo en la Culebra en 2022; pero sobre todo, instan a actuar "con urgencia, acolchar el suelo abrasado con paja y construir diques con troncos en zonas de pendiente". Más adelante, se precisará, recuerda esta asociación, de un sembrado de semillas autóctonas que faciliten la recuperación de las zonas arboladas pérdidas.

Por último, Ecologistas Zamora recuerda que "intentar potenciar su antropización ya sea con ganadería extensiva o explotaciones industriales destinadas a biomasa" supone un "monumental error", de acuerdo al estudio pormenorizado de los incendios de la Culebra en 2022. Este documento concluye que los bosques y bosquetes de quercus maduros (robles y encinas principalmente) no solo resistieron mucho mejor al fuego que las especies pirófitas o el monte bajo, sino que realizaron un efecto barrera, dificultando el avance de las llamas y protegiendo a las poblaciones.

"Tanto lo primero como lo segundo han de tener espacios diferenciados y en ningún caso deben interferir en el normal desarrollo de los bosques en la provincia, la mayoría de ellos jóvenes y con buena salud", exponen. Al tiempo, inciden en que "los bosques son un bien público a conservar para generaciones futuras, no solo por derecho propio como fuente de biodiversidad sino porque su existencia previene de los incendios y actúa como retardante en su propagación".