Los tomates de Aliste se ganan un lugar de honor en la agroalimentación de "La Raya"

Los tomates de Aliste se han ganado por méritos propios un lugar de honor dentro del amplio abanico de productos agroalimentarios de “La Raya” de España y Portugal cuyo buque insignia son las carnes frescas de ternera de Aliste que actualmente se comercializa bajo el marchamo de IGP (Indicación Geográfica Protegida) arropadas por las castañas, las moras y las setas silvestres.

San Vitero ha cerrado los actos del Cristo de Septiembre con una jornada dominical que a partir de ahora todos los años se centrará en la Feria del Tomate de Aliste que ha echado a andar con muy buen pie marcándose unos objetivos muy claros: poner en valor un auténtico manjar que en tierras alistanas ya se produce en cantidad y en calidad como una nueva y viable alternativa alimentaria y fuente de riqueza y dinamización social y económica para asentar población: muchos de los productores son familias jóvenes.

Expertos y productores celebraron su primer encuentro en el Recinto Ferial de San Vitero donde abordaron los retos, desafíos y oportunidades de presente y futuro para lo que ellos mismos denominan el “Oro Rojo Alistano” a la vez que analizaron que estrategias habrá que seguir para facilitar un crecimiento sostenible donde prevalezca por encima de todo mantener e incluso mejorar su calidad ya contrastada por sus colores, olores y sabores.

El tomate alistano es sabor a naturaleza en esencia pura con múltiples alternativas y ayer tenía lugar el primer maridaje que rozaba la perfección con los magníficos vinos de la bodega familiar “La Meja” de Sejas de Aliste.

Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de San Vitero han sido el alma y corazón de una primera Feria del Tomate con la participación directa en esta ocasión de dos de las entidades productoras y comercializadoras que funcionan en la zona: “Saboriarte” de Tola y “Campo de Aliste” de San Cristóbal lideradas por José y Vanessa Rodríguez Mezquita, y Rafael Caballero Alonso.

Una de las virtudes y grandezas de los tomates de Aliste es cumplir el dicho “de la huerta a la mesa” puesto que llegan del productor al consumidor si pasar por ninguna cadena de frío: “el tomate que nosotros quitamos un lunes el martes por la mañana está en las fruterías”.

Se trata de unos tomates gigantes, sin casqueo (huecos internos) que en ocasiones pueden superar incluso el kilo de peso. De color rosáceo y muy carnoso, con pocas semillas y agua, exquisitos no sólo para ensaladas sino incluso para filetear, muy dulce y con poca acidez. En el caso de Aliste su producción suele extenderse desde mediados del mes de agosto hasta noviembre.

Se trata de pequeños productores autónomos que cada uno controla y gestiona su huerta a nivel individual, pero siguiendo unas pautas en lo que respecta a siembra, abonado y cuidados con vistas a lograr un producto homogéneo. Para ello como primer paso e imprescindible se homogeniza la semilla y de esta manera todas las plantas para el conjunto de los productores son producidas en el mismo vivero y con las mismas características logrando luego unos tomates prácticamente similares en textura, dulzor, color y sabor.

Campo de Aliste selección Gourmet: 14 productores y 107.000 plantas

La marca “Campo de Aliste Selección Gourmet”, con sede en San Cristóbal (planta), primera nacida estilo cooperativo, cuenta ya con un total de 15 productores autónomos (comercialización conjunta) que este año tienen en producción 107.000 plantas de “Rosa Cándida” (Rosa de Barbastro) en diez pueblos diferentes: Palazuelo de las Cuevas, San Juan del Rebollar, Figueruela de Arriba, San Cristóbal, Riofrío de Aliste, Rabanales, Grisuela, Ceadea, San Martín del Pedroso y Sarracín.

Con cinco años de vida, Caballero Alonso abrió la iniciativa en 2021, en plena pandemia, sus tomates ya se pueden adquirir en diferentes lugares de España como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Valladolid, Sevilla, Jerez de la Frontera, Málaga y Palma de Mallorca; y en el extranjero desde Perpiñán en Francia hasta en Arabia Saudita (6.757 kilómetros). Se utilizan varias vías: vendedor final, cadenas de fruterías y globales mercados de comercialización.

Hijos del histórico “Manolo” de Tola, uno de los comerciantes más conocidos de Aliste ya fallecido, los hermanos José Antonio y Vanessa Rodríguez Mezquita, son los dos jóvenes emprendedores alistanos que están detrás de los tomates “Saboriarte” cuya planta se ubica temporalmente en una nave arrendada en San Vitero mientras construyen la suya propia. Sus tomates se comercializan también prácticamente por toda España. La familia también se dedica desde hace ya muchos años a la comercialización de las castañas que se producen en la comarca de Aliste.

El punto álgido llegaba con el exitosos y concurrido I Concurso “Rey del Tomate Alistano”, con 28 productores de toda la comarca alistana, donde se premió el tomate de mayor peso. Resulto ganador un espectacular tomate de “Saboriarte” (José y Vanessa Rodríguez Mezquita) de Tola de Aliste que peso 1 kilo y 601 gramos. Segundo que uno de la señora Invención de El Poyo y tercero uno de Gerardo Esteban un joven productor de San Juan del Rebollar de “Campo Aliste”.

Una historia iniciada en Valer de Aliste hace catorce años

Históricamente durante toda la vida los tomates en Aliste se producían sólo para el auto consumo familiar. La historia de la producción a gran escala y la comercialización de los tomates alistanos echaba a andar hace ya catorce años cuando allá por 2011, los hermanos Manolo y José Casas Blanco de Valer asesorados por el entonces presidente del Instituto de Restauración y Medio Ambiente de León, Juan Antonio Sánchez, se lanzaron a la aventura y pusieron en marcha “Sabores de Aliste” optando por la variedad “Rosa de Barbastro” originaria de Huesca con 50.000 plantas el primer año que dio unos magníficos resultados. En 2018 ya se comercializaban 200.000 kilos principalmente en Madrid, Cataluña y Valencia.

