El Santo Cristo de Muelas de los Caballeros vuelve a la procesión tras 11 años de clausura

Con un aplauso recibía el pueblo de Muelas de los Caballeros la salida del Santo Cristo de la Misericordia, que procesionaba después de 11 años de su altar, y cumplir con la tradición de salir cuando el día de su celebración, el 14 de septiembre, es domingo. La última vez que salió del templo fue en el año 2014.

El padre Gregorio Contreras oficiaba la misa y recordaba la devoción a este Cristo y, dirigiéndose a los jóvenes, recordaba a sus padres y abuelos que emigraron con 13 y 14 años pero que nunca perdieron la devoción al Santo Cristo de la Misericordia. “Una herencia” que han legado a las siguientes generaciones. Con mucha devoción mencionaba los “milagros y favores” que esta imagen ha hecho a sus fieles. Este día 14 la Iglesia celebra la Exaltación de la Santa Cruz.

La imagen de gran tamaño y peso traspasaba el umbral del templo para efectuar un amplio recorrido por las calles de la Iglesia, La Fuente, Matalera y cerrar el recorrido por la carretera hasta regresar a la iglesia. Hasta seis cargadores se fueron turnando a lo largo de la procesión para llevar el trono que destaca por un gran peso, tanto como la devoción y los numerosos fieles que acompañaron el recorrido.

Un cuarteto de la banda As Portelas acompañó la procesión. El Cristo de la Misericordia salía de frente y entraba de espaldas de nuevo hasta el Altar Mayor, como es la tradición, despedido con otro aplauso y a la espera de volver a un domingo 14 de septiembre.

De regreso al templo, el párroco explicó las obras llevadas a cabo, como la renovación de la iluminación, y anunció su despedida por su traslado a Barco de Valdeorras en Ourense. Gregorio Contreras traslada a los vecinos su agradecimiento por el cariño y la acogida de estos años, como sacerdote de 24 pueblos. El padre Conteras ha sido una persona y sacerdote muy cercano a sus parroquias y una buena persona que se despide este mes de las tierras de Carballeda.

Personas que ayer cargaron la imagen recordaban que habrán visto salir esta imagen unas 4 veces en su vida, además de reconocer sus favores. En ocasiones bien por un ofrecimiento o por una rogativa, la imagen ha salido excepcionalmente en procesión. En particular recordaba algún vecino una rogativa para que lloviera y “fue entrar en la iglesia y ponerse a llover”. El milagro de este año “que no hemos tenido incendios, que ya es mucho”.

Los vecinos ofrecidos a este Cristo recogieron los claveles y el laurel que adornaba el pedestal de la imagen, de recuerdo para la próxima década de esperanza.

