Molezuelas se viste de fiesta para conmemorar la fiesta de la Virgen del Puente
Una celebración muy esperada tras el incendio de este verano que calcinó el paisaje del municipio
Los vecinos de Molezuelas de la Carballeda se vistieron de fiesta para conmemorar este domingo la festividad de la Virgen del Puente, en su ermita, situada a las afueras del casco urbano. Con el templo prácticamente lleno, los fieles asistieron a la misa celebrada por el párroco, José Antonio La Fuente quien señaló el papel de puente de la Virgen María y su intercesión ante Jesús. La imagen en el altar destacó engalanada de flores de las ofrendas de sus devotos.
En una celebración muy querida por los vecinos, la procesión hizo el recorrido alrededor de la ermita para regresar al templo, acompañada de los cantos y la música de dulzaina, gaita y castañuelas. Una celebración muy esperada tras el incendio de este verano que calcinó el paisaje de Molezuelas.
