La Mancomunidad reparará caminos en 71 pueblos de Sanabria-La Carballeda

La Mancomunidad Sanabria Carballeda ha adjudicado el arreglo de caminos en 103.092 euros a la empresa de Blanco de Villardeciervos, obras que estarán terminadas a 31 de diciembre de este año. Los Ayuntamientos de la Mancomunidad suman 71 pueblos, donde se invertirá una cuantía de 1.500 euros por anejo y para caminos o tramos incluidos en el proyecto previo, como señaló el presidente de la Mancomunidad, Ramiro Silva Monterrubio.

Dentro de las inversiones del Fondo de Cooperación Local para este año, la Mancomunidad destinará 47.190 euros a la reforma de la nave y oficina para mejorar la eficiencia energética. La Junta de Castilla y León aporta 35.624 euros y la entidad supramunicipal aporta 11.875 euros.

La cuantía destinada por la Diputación a la Mancomunidad, 106.500 euros, eleva considerablemente la subvención de anualidades anteriores, que hasta ahora no llegaba para realizar obras en todos los municipios.

Ramiro Silva señaló que la Diputación Provincial ha elevado de 200.000 euros a 1 millón de euros las ayudas para arreglo de caminos en la provincia. En las dos anualidades anteriores la subvención solo fue de 17.421 por ejercicio que se tenía que repartir entre los ayuntamientos. Además de la recuperación de estas vías tradicionales de uso vecinal es "se ponen en valor estas vías que están muy abandonadas que sirven además para la prevención de incendios y accesibilidad para la maquinaria".

La empresa de Villardeciervos fue la única oferta y obtuvo la máxima puntuación de la mesa de contratación, que el 5 de septiembre aprobó la propuesta de adjudicación. Entre las mejoras se incluye la dotación de 3 motoniveladoras para realizar los trabajos y rodillo.

Cada pueblo dispondrá de 15 horas de trabajos de maquinaria, lo que supone un total de 1.065 horas para toda la mancomunidad. Los trabajos consistirán, según el estado de la vía, en limpieza, desbroce, mejora de firme, apertura y limpieza de cuentas.

En la mayoría de los casos son caminos vecinales y en menor medida para el mantenimiento de caminos de concentración parcelaria como en Asturianos, Cernadilla, Cubo de Benavente, Molezuelas de la Carballeda, Muelas de los Caballeros, y puntualmente alguna pedanía como Sejas de Sanabria que cuenta con la reparcelación del minifundio.

En cuanto al Fondo de Cooperación Local, las obras de mejora de la eficiencia energética en el edificio de la Mancomunidad estarán finalizadas de cara a 2026. Desde 2022, las ayudas del Fondo de Cooperación se han destinado a la adquisición de contenedores, anualidades 2022 y 2024 y a la mejora del edificio de la mancomunidad en 2023 y la anualidad actual.

