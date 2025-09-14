La Junta defiende la agilidad para hacer llegar las ayudas a los perjudicados por los incendios

Las ayudas a los perjudicados por los incendios en Castilla y León están llegando de forma “ágil". Así lo ha asegurado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que también subrayado el deseo de la Junta para que los incendios "queden pronto en un mal sueño".

González Corral ha recordado, en una entrevista que hoy publica ‘El Norte de Castilla’, que en el primer Consejo de Gobierno tras el verano se aprobó el primer paquete de ayudas para agricultores y ganaderos con un montante de 460 millones de euros con 400 beneficiarios. “La respuesta ha sido muy rápida. Lo que hemos hecho es cruzar los datos de la superficie incendiada con los beneficiarios de la PAC, cruzar que tuviesen la condición de ser profesionales y automáticamente sacar los listados”, destaca.

Asimismo, precisa que se abrieron líneas también para aquellos que tengan una superficie mayor o daños por cabezas o por colmenas y excedan la cantidad de los 5.500 euros y la Consejería trabaja en el siguiente paquete, que es el de cercados. "Todo con la menor burocracia posible”, expone.

También señala que echó en falta más compromiso del Gobierno central durante los incendios, y augura que el votante de Castilla y León valorará en marzo la respuesta del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. González Corral asegura que el presidente les pidió que sean “ambiciosos” en la respuesta a los afectados por los incendios y que no va a haber falta de presupuesto para abonar las ayudas necesarias para “recobrar la normalidad” cuanto antes.