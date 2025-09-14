Importante despliegue de medios en un incendio forestal en Abelón de Sayago
Más de una veintena de medios se han desplazado a la zona para la extinción
I. G.
Agentes Medioambientales y celadores con cuadrillas y otros medios terrestres del operativo de la Junta, además de cuatro aeronaves trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Abelón de Sayago, perteneciente al Ayuntamiento de Moral.
El fuego se ha declarado a las 16.10 horas y en este momento más de una veintena de medios se han desplazado para intentar hacerse con el control y la extinción de las llamas en una tarde con altas temperaturas.
Se trata de un terreno de monte de encina y escobas situado en el triángulo entre Moral, Abelón y Luelmo de Sayago, sin que esté próximo a los núcleos urbanos. Los medios aéreos están cargando agua en charcas de la zona mientras las cuadrillas y medio terrestres trabajan en unas condiciones no fáciles debido a las orografía difícil, entre peñas.
