Un coche, atravesado durante varios metros por el quitamiedos de la carretera de Almaraz
La bionda atravesó el vehículo de delante hacia atrás
A. A.
Aparatoso accidente de madrugada en Zamora. En torno a las dos menos veinte de la madrugada, un vehículo que circulaba por la carretera de Almaraz (ZA-P-2223) chocó frontalmente contra el quitamiedos. Debido al fuerte impacto, "la bionda atravesó el vehículo de delante hacia atrás durante aproximadamente veinte metros, arrancando varios postes en su recorrido", según fuentes de la Diputación de Zamora.
El suceso ocurrió en el kilómetro 10 de la citada vía y la Guardia Civil solicitó la intervención de los bomberos del parque 'Zona Centro' de la Diputación de Zamora en Zamora capital. Según indican, fue necesario cortar la bionda para poder liberar el turismo y permitir su posterior retirada por la grúa. Los dos ocupantes del vehículo no resultaron heridos.
