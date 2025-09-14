Castromil salva la fiesta de la maja del centeno

El pueblo sanabrés de Castromil de Castilla se permitió un día de fiesta para celebrar el Día de la Maja del centeno, fiesta compartida con vecinos de todo el municipio de Hermisende: San Ciprián, La Tejera, Castrelos y el propio Hermisende.

Cerca de un centenar de personas revitalizaron este trabajo tradicional, que pasó en los años 50 de la maja a manal a la maja con máquina. Como hace medio siglo los trabajos se repartieron, desde lanzar el mornal sin trillar desde el “medouco”, una meda más pequeña donde se protegía el grano hasta que llegaba el momento de separar la paja del grano.

La singularidad de esta maja son los aperos y especialmente la bergoncha, un palo elaborado con rama de piorno con el que se cargaba la paja saliente hasta el “palleiro”. Las mujeres tenían la función de recoger el grano que salía limpio tras la mecanización de estos trabajos, tan importantes para la economía de la casa.

Revitalizar estos trabajos por tercer año consecutivo, como iniciativa del Ayuntamiento de Hermisende, trajo a la memoria aquellos tiempos de la maja donde todas las familias colaboraban, trabajaban ayudándose unos vecinos a otros, para cerrar el ciclo de la cosecha.

Durante los trabajos el “energizante” más efectivo fue el tradicional vino con miel en porrón de cristal, en otros pueblos se endulzaba con azúcar, para rendir. Gaiteros y percusionistas de As Portelas animaron esta fiesta tan tradicional.

Castromil rodeado este verano de fuego salvó su cosecha de centeno y su maja “alguna alegría teníamos que tener” reconocía uno de los participantes. El trabajo duró hasta que la máquina de majar dijo que había que descansar y toda la maja se sentó a cenar.

